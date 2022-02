Gossip TV

La showgirl romana è convinta che verranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti. Antonio la rassicura: "Alfonso non vuole farlo vedere..."

Durante l'ultima parte della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, si è parlato lungamente di una frase detta da Nathaly Caldonazzo, pronunciata nel corso della settimana che avrebbe fatto indignare diversi gieffini tra cui, Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

Proprio quest'ultima ha tirato in ballo l'argomento durante le nomination accusando la Caldonazzo di aver pronunciato frasi razziste molto gravi.

Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo preoccupata: "Lunedì mi squalificano"

A confermare il tutto, Alessandro Basciano anche se, almeno durante la diretta, non ha voluto rivelre il contenuto. Alfonso Signorini ha cercato di indagare con gli autori, senza però venirne a capo. Il conduttore ha poi mostrato una clip in cui Nathaly afferma, rivolgendosi a Jessica, "Manco agli zingari", ma i Vipponi hanno fatto subito notare che la frase incriminata non era quella. Pare infatti che la showgirl romana abbia detto che "Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare". Signorini ha comunque promesso che ritornerà sull'argomento nel corso del prossimo appuntamento con il reality.

La Caldonazzo, subito dopo la puntata, parlando con Antonio Medugno, si è detta convinta che nel caso venissero fuori i video, sarà squalificata: "Lunedì tu esci ed io vengo squalificata" ha dichiarato rivolgendosi al modello campano che è nomination. "E o e Miriana che fine facciamo? Mica annullano il televoto, non possono annullarlo. Sai come andrà? Io uscirò e dopo faranno vedere il tuo video. E potrebbero..”." ha replicato Antonio, aggiungendo a bassa voce, "Alfonso non vuole farli vedere.."

I concorrenti, nel corso della settimana, sono stati spesso censurati nel momento in cui facevano riferimenti alla frase di Nathaly, la quale, nonostante lo abbia poi ammesso con Antonio, in puntata ha negato tutto. “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio“ ha replicato la showgirl alle parole di Jessica nella stanza superled durante le nomination.

