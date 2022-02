Grande Fratello Vip, Barù fa una proposta hot a Jessica Selassié!

Gossip TV

Barù invita Jessica nel suo letto e scoppia la polemica al Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassié si fa sempre più intricato e i fan del Grande Fratello Vip sono curiosi di scoprire se il gieffino cederà alla seduzione della bella principessa etiope. La nuova strategia di Jessica ripaga e Barù le fa una proposta decisamente bollente.

Grande Fratello Vip, Barù cambia idea su Jessica?

Jessica Selassié ha intenzione di far capitolare Barù, certa che il concorrente del Grande Fratello Vip possa presto cambiare idea sul loro rapporto. Barù, messo alle strette dopo che la complicità con la principessa etiope è emersa sempre più prepotentemente, ha chiarito di provare semplice affetto per Jessica, per poi lanciare segnali sempre più contrastanti. Selassié ha cambiato strategia, mostrandosi meno disponibile ad assecondare il gieffino e suscitando in lui la prima vera reazione.

In cucina, parlando con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Jessica ha rivelato: “Barù ha detto ‘se vuoi venire a darmi la buonanotte viene, sono in camera’, poi mi ha detto di rimanere con lui. Ci devo andare?”. La Selassié non sa come comportarsi, timorosa di rovinare i passi avanti fatti da Barù negli ultimi giorni.

“Io andrei, metterei le cose in chiaro. Se lui si avvicina, prendi e te le ne vai”, ha suggerito Basciano, scontrandosi con Sophie che invece ha consigliato all’amica di farsi desiderare. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L'attore ha baciato la sua compagna, promettendole di recuperare il rapporto ma si è scontrato con l'ostilità di Sorge che non ha preso bene la decisione di Belli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.