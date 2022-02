Grande Fratello Vip, passione travolgente tra Belli e Delia: scatta il bacio

Gossip TV

Delia Duran ha perdonato Alex Belli? Scatta il bacio al Grande Fratello Vip.

Delia Duran, la pantera sudamericana, rischia di trasformarsi in un mansueto agnellino? Sembra che davanti alle parole dolci di Alex Belli, la prima finalista del Grande Fratello Vip si sciolga come neve al sole, lasciando tutta la determinazione da parte. Nelle ultime ore, dopo aver affrontato la gelosia di Soleil Sorge, Alex si è confrontato con Delia e al termine del lungo discorso i due si sono scambiati un bacio appassionato.

Grande Fratello Vip, Alex e Delia si baciano (VIDEO)

Alex Belli sa come conquistare, confondere, allontanare e riprendersi una donna. Una sequenza che ha portato a termine anche con Delia Duran, dopo essere tornato come ospite nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore, criticato per il triangolo con Soleil Sorge, non creduto dai più, nonostante le polemiche si è dato da fare e ha affrontato un lungo discorso con Delia.

“Il problema nostro è che non siamo tradizionali questa è la verità. Siamo molto complessi come carattere. Il tuo sbaglio più grande è stato questo, ti sei lasciato andare. Io voglio il mio tempo per cercare di riequilibrare questa cosa che si è rotta. Perché so che si è rotto qualcosa dentro. Tu sei venuto qua per ricostruire tutto, però ci vuole del tempo. Io e Sole eravamo dentro a quel paraocchio che tu hai compreso adesso, capisci? Io non sono mai andata sotto alle coperte. Io non ho mai fatto niente di sbagliato in questa casa", ha spiegato Duran, che ha voluto mettere in chiaro di non voler tornare ufficialmente con Belli.

Mentre con la scenata di gelosia di Soleil non è andata esattamente come sperato, con il confronto con Delia finalmente Alex si è preso qualche soddisfazione. Dopo aver rassicurato la showgirl venezuelana, Alex si è avvicinato pericolosamente, tra baci ed effusioni, ed è scattato un bacio molto passionale. Che il bacio sia preludio ad una pace duratura? In questa soap i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, dunque nulla è certo.

“siamo due litighini io e te”

questa coppia non è reale vi giuro😭 pic.twitter.com/TPmEqUpev9 — l’3saurita (@esaurimentoinc1) February 16, 2022

