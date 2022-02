Grande Fratello Vip, Barù capitola: ''Jessica Selassié? Ci farei se**o''

Gossip TV

Barù incastrato da un confessionale: ecco cosa prova per la collega del Grande Fratello Vip.

Sono ormai mesi che i fan del Grande Fratello Vip sostengono a gran voce di aver notato un feeling unico tra Jessica Selassié e Barù il quale, a differenza della principessa etiope, ha sempre messo paletti al rapporto definendolo una grande amicizia. Un confessionale, tuttavia, incastra il gieffino che è costretto ad ammettere di provare una grande attrazione fisica per Jessica. Come avrà reagito lei?

Grande Fratello Vip, Barù l’ha confessato finalmente!

Barù ha finalmente accettato l’idea di non poter nascondere il feeling con Jessica Selassiè? Il gieffino cerca di mantenere la sua linea, ovvero dichiarare di provare per la principessa etiope un grande affetto volto ad una sincera amicizia, ma i fatti parlano chiaro. Durante l’ultima festa organizzata per i concorrenti dal Grande Fratello Vip, Barù e Jessica si sono avvinghiati per quasi tutta la serata e la passione ha rischiato di esplodere, portando i fan della coppia a continuare a sperare nel lieto fine romantico.

Nonostante i segnali più che evidenti, Barù appare incorruttibile e sostiene di non volersi impegnare davanti alle telecamere, anche in nome della sua grande riservatezza. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, tuttavia, è andato in onda un confessionale che incastra Barù. Dopo aver massaggiato con premura la schiena di Jessica, il gieffino ha ammesso: “Ci farei l’amore con Jessica. Però poi s’innamorerebbe, quindi le sto lontano…Lo faccio per lei”.

Jessica ha replicato divertita, ribadendo che non vuole Barù al suo fianco come semplice amico, mentre lui ha confermato: “È molto bella. Che voglio fare l’amore con lei è una battuta veritiera”. Finalmente scoccherà la scintilla? Nel frattempo in casa si è consumato uno scontro terribile tra Davide Silvestri e Soleil Sorge, la cui amicizia sembra essere giunta al capolinea definitivo.

