Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi querela Francesco Totti e Alex Nuccetelli: il comunicato del team legale

A seguito delle affermazioni di Alex Nuccetelli a proposito del messaggio che Francesco Totti avrebbe inviato su Instagram ad Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, scatta la querela.

Antonella Fiordelisi ha tirato in ballo Francesco Totti nella casa del Grande Fratello Vip, rivelando di aver ricevuto un messaggio su Instagram dall’ex capitano giallorosso, sebbene lui fosse già impegnato con Noemi Bocchi. Alex Nuccetelli ha negato tutto e ora il team legale di Antonella annuncia la querela, facendo intendere di avere le prove di quanto rivelato dalla gieffina.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha le prove? Il team legale contro Totti

Pochi giorni fa, Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione sconcertante su Francesco Totti, ammettendo di aver ricevuto un messaggio su Instagram da parte dell’ex capitano giallorosso. La questione è rimasta in sospeso e la concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a concentrarsi sulle dinamiche della casa di Cinecittà, mentre Alex Nuccetelli si è fatto nuovamente portavoce di Totti, negando fermamente qualsiasi coinvolgimento dell’amico con Fiordelisi. Non contento, Nuccetelli ha usato espressioni decisamente pesanti nei confronti della schermitrice, facendo intendere che con la sua confessione ha voluto tirare in ballo Totti poiché recentemente al centro di numerosi gossip per la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Non potendo difendersi e non essendo a conoscenza di tutti i retroscena, Antonella ha potuto contare sul suo team legale che prontamente ha diramato un comunicato ufficiale su Instagram, alludendo al fatto che questa richiesta di messaggio da parte di Totti esiste eccome.

“Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Premesso che la confidenza riguarda una semplice “richiesta di messaggi” su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig.Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua “richiesta di messaggi” […]Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli, per le frasi diffamatorie, peraltro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che, dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell’onore e della reputazione. Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti. Il team legale Fiordelisi”.

Insomma, il team legale di Fiordelisi non scherza quando si tratta di proteggere la propria assistita e pretende che Totti parli o chieda scusa, se non vuole beccarsi una querela. Come reagirà l’ex calciatore all’ennesimo autogol che si è inflitto?

