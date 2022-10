Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi fa una rivelazione assurda su Francesco Totti: clamoroso colpo di scena (VIDEO)

Gossip TV

Antonella Fiordelisi rivela di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti. Ecco la confessione nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5 si lasciano andare a qualche confessione di troppo, come nel caso di Antonella Fiordelisi. La bella schermitrice, in un momento di spensieratezza, ammette di essere stata contattata da Francesco Totti. Ma questo è successo prima o dopo che l’ex capitano giallorosso tornasse single?

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi tira in ballo Francesco Totti

Negli ultimi mesi si è parlato in modo molto diffuso di Francesco Totti, di Ilary Blasi e della loro separazione che, a quanto sembra, non sarà così pacifica come auspicato. L’ex capitano giallorosso è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, assicurando di aver intrapreso la relazione con la giovane solamente dopo aver scoperto che Ilary lo aveva tradito per primo. La conduttrice non si è mai scomodata a replicare, preferendo concentrare le sue forze sulla famiglia e gli affetti, mostrandosi una donna forte e desiderabile.

Mentre Totti restituisce le borse a Ilary, Antonella Fiordelisi fa una confessione scioccante sull’ex calciatore. Quando Giaele De Donà, scherzando, ha suggerito ad Antonella ed Edoardo Donnamaria - con il quale la schermitrice ha un rapporto particolare fatto di baci e repentini allontanamenti - di fare un figlio e chiamarlo Francesco, Fiordelisi ha sbottato:

“Mi ha scritto Francesco Totti”.

Immediato l’imbarazzo dei presenti, anche di Antonella che si è tappata immediatamente la bocca e si è nascosta dietro la schiena di Donnamaria. Il volto di Forum ha sdrammatizzato, suggerendo che si tratti di uno scherzo ma il pubblico non crede che sia così. Totti avrà scritto ad Antonella prima o dopo aver rotto con Ilary Blasi e aver conosciuto Noemi Bocchi? Il mistero si infittisce, ma c’è anche un’ulteriore ipotesi. Anni fa, Antonella divenne famosa sul web per aver raccontato di aver ricevuto messaggi piccanti dal calciatore Higuain, desideroso di approfondire l’argomento Lato B. Dunque, quella su Totti e sui messaggi ricevuti potrebbe essere una semplice battuta di spirito. Nel frattempo, al Gf Vip si preparano ad entrare nuovi concorrenti che metteranno a soqquadro la difficile armonia raggiunta dai gieffini.

