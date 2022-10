Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più intimi (VIDEO)

Gossip TV

Grande complicità tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip. Nuova coppia all’orizzonte?

Antonella Fiordelisi non sta vivendo un’avventura semplice nella casa del Grande Fratello Vip, poco compresa dalle altre donne della casa e furiosa per il trattamento riservato a Marco Bellavia. In suo soccorso, tuttavia, arriva Edoardo Donnamaria, con il quale sembra stia nascendo un flirt.

Grande Fratello Vip, Antonella ed Edoardo: cosa succede?

Dopo essere apparsa nella rosa dei papabili concorrenti per diversi anni consecutivi, Antonella Fiordelisi ha varcato la porta rossa di Cinecittà ed è diventata una concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. La schermitrice non ha ricevuto un’accoglienza molto gioiosa, finita immediatamente nel mirino di alcune coinquiline, mentre è stata molto apprezzata dal pubblico che l’ha eletta preferita della Casa.

Negli ultimi giorni, a proposito dell’affaire Marco Bellavia, Antonella si è decisamente distinta dalla maggioranza degli inquilini del GF Vip, mostrandosi gentile con il collega e provando a comprendere il suo dolore interiore. Fiordelisi, inoltre, ha criticato apertamente tutti coloro che non hanno dato neppure una chance a Marco, trattandolo malissimo senza motivo, senza paura di dire la sua pubblicamente.

Questo ha fatto sì che Antonella diventasse sempre più amata tra il pubblico del Gf Vip e meno tra i suoi coinquilini, messi in allarme dalla produzione per i provvedimenti che gli spettatori chiedono a gran voce. Fortunatamente, per la bella partenopea c’è sempre la spalla di Edoardo Donnamaria, sulla quale rifugiarsi nei momenti no. I due gieffini sono sempre più vicini e si sono lasciati trasportare da momenti di dolcezza poco prima della diretta. Sta nascendo una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip? Non tutti vedono di buon occhio questa vicinanza, come nel caso di Nikita Pelizon che pensa che Antonella stia giocando di strategia con Edoardo, sperando nell'affetto che il pubblico dona alle coppie della casa:

"Antonella secondo me la storia con Edoardo è una dinamica. Secondo me non le interessa veramente. Ad Antonella non interessa di Edoardo. Quando giocavano a pallavolo, Antonella fa “ognuno ha la sua strategia”, ma non credo che usciti da qua gliene freghi qualcosa. Poi c’è sempre il beneficio del dubbio".

