Grande Fratello Vip, concorrenti messi in guardia dalla produzione sul caso Marco Bellavia? L’insinuazione shock

In attesa della puntata del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti si mostrano preoccupati per quanto accaduto con Marco Bellavia, e il pubblico sospetta della produzione.

Nelle ultime ore, urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip hanno allarmato i concorrenti dopo l’addio di Marco Bellavia. Il pubblico del reality show di Canale 5, ascoltando il commento di alcuni gieffini, è certo che la produzione abbia allertato tutti in vista della puntata di stasera. Ecco cosa sta accadendo e i dubbi del pubblico.

Grande Fratello Vip, pubblico in rivolta per Bellavia: la produzione fa un passo falso?

Nella casa del Grande Fratello Vip si è consumato un episodio che mai nessuno avrebbe voluto essere costretto ad osservare: il branco contro Marco Bellavia. Ad eccezione per pochissimi concorrenti, che hanno cercato di comprendere la condizione delicata del gieffino, che ha ammesso in prima persona di non essere in pace con sé stesso e di aver bisogno di aiuto, il resto degli inquilini di Cinecittà ha offerto agli spettatori un pietoso spettacolo di bullismo. Colpisce che tutto sia derivato da alcuni personaggi che, per primi e con le lacrime agli occhi, hanno varcato la porta di Cinecittà per parlare di discriminazione, della loro difficile vita, delle scelte poco ortodosse che hanno portato a tante lotte, non mostrando un briciolo di empatia per il caso di Marco che, aldilà della simpatia o dell’antipatia, non ha recato alcun danno al gioco e al resto del gruppo.

Su Twitter si è scatenato il putiferio, i fan del Gf Vip sono scioccati e disgustati e pretendono che questa volta Alfonso Signorini non si limiti ad una ramanzina, ma prenda seri provvedimenti a riguardo, perché il comportamento del gruppo ha provocato anche l’abbandono di Marco. Nel frattempo, eccezione fatta appunto per quei pochissimi che stanno soffrendo la situazione che si è creata in casa, i gieffini iniziano a capire la gravità della situazione grazie ad alcune urla fuori dal Gf Vip a favore di Bellavia. Così, Ginevra Lamborghini ha iniziato a ipotizzare che la situazione sia ben più grave di quello che si pensa a Cinecittà, mentre Elenoire Ferruzzi si è lamentata con Sara Manfuso per la “tiritera” che dovranno subire questa sera in puntata, divisi in “buoni e cattivi”.

Il commento delle due concorrenti ha allarmato il pubblico del reality show di Canale 5, sempre più convinto che tutti siano stati avvertiti dalla produzione di ciò che sta accadendo fuori per preparasi al meglio alla diretta, durante la quale non saranno presi i giusti provvedimenti o almeno quelli sperati. Che sia così o meno logicamente non è dato saperlo, ma la speranza è che sia dato un segno deciso su questa vicenda, che potrebbe essere da esempio per tanti.

Elenoire: “Domani dobbiamo subirci tutta la tiritera”

Sara: “eh si, i buoni e i cattivi...”



Ma queste sono serie? Bho #gfvip — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 2, 2022

LA DEVONO SMETTERE DI CENSURARLI IN DIRETTA QUANDO PARLANO DI MARCO. BASTA PROTEGGERE QUESTI PEZZENTI. #gfvip7 #GFvip — Angel 👼🏼 (@tvlover_ita) October 1, 2022

