Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi contro Luca Onestini: ''Se mi dici che ho sbagliato, non ti parlo''

Antonella Fiordelisi e Luca Onestini discutono dopo lo scontro di fuoco tra la schermitrice e Oriana Marzoli, nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono scontrate senza esclusioni di colpi, dando spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip. La schermitrice è molto offesa dalle parole della venezuelana e trova ingiusto che Luca Onestini le faccia notare i suoi errori in questa occasione, arrivando a minacciarlo di non rivolgerli più parola.

Grande Fratello Vip, Antonella critica Luca Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip è successo un po’ di tutto nelle ultime ore. La situazione è degenerata quando Sarah Altobello, parlando con Oriana Marzoli, si è detta molto delusa dalla venezuelana che avrebbe fatto in modo di spedirla in Nomination. La gieffina ha negato e Sarah ha ammesso di aver saputo tutto quello che è successo da Antonella Fiordelisi, che le avrebbe svelato i retroscena in vista della nuova puntata del Gf Vip. Apriti cielo, Oriana e Antonella sono quasi venute alle mani, discutendo animatamente e gelando il resto degli inquilini di Cinecittà.

Nella querelle sono stati trascinati a forza anche Edoardo Donnamaria, chiamato “cane” da Oriana che ha punzecchiato in modo brusco il volto di Forum e la sua fidanzata, e Luca Onestini reo di aver intrapreso un flirt anche se non ufficiale con la venezuelana. Conclusa la discussione, mentre in giardino si consumava un nuovo scontro tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, Luca ha cercato il confronto con Antonella spiegandole di aver dato torto ad entrambe nella discussione per i modi che hanno assunto litigando.

“Le cose che avete detto oltre le ho dette anche io. Ma entrambe avete esagerato… Cosa c’entra che c’è interesse tra noi? Posso dirti che “andresti con tutti” è fuori luogo, o non permetti che io non lo dica? Non accetti neanche questo, non mi dire che questa è una frase felice. Io sono andata da lei e le ho detto cosa non è andato bene”.

Onestini ha provato a mediare, facendo presente ad Antonella di aver capito il perché della sua forte reazione, ma facendole anche notare come si vada spesso oltre con le parole quando c’è lei di mezzo. In tutta risposta, scocciata e ben più interessata al suo tè caldo, Fiordelisi ha minacciato di non parlare più con il gieffino.

“Tu la difendi dicendo che abbiamo entrambe sbagliate, perché oggi non eravamo sullo stesso livello. Pensala come vuoi, ma io non mi faccio condizionare dalle cose che dicono gli altri, perché lei è stata molto pesante e tutta la casa è rimasta scioccata. Non si deve permettere, si facesse un’esame di coscienza. Non voglio parlare neanche con te se continui a dirmi che anche io ho sbagliato”.

