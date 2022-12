Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Oriana quasi alle mani: è caos

Nuova lite furibonda nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno nuovamente discusso e questa volta tra le due gieffine sono arrivate quasi ad un confronto fisico.

Il tutto è nato per via delle nomination dell’ultima puntata e dopo che Antonella ha riportato il suo pensiero sulle scelte di Oriana a Sarah Altobello. La Fiordelisi ha insinuato che Oriana avesse sparlato di Sarah e quindi ha giudicato insolito il loro legame.

A queste parole, Oriana è diventata una furia contro Antonella:

Quando la Fiordelisi le ha chiesto di abbassare i toni, la Marzoli ha sbottato ancora:

“Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dire cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i sacri giorni?! Oggi sbrocco, questa non mi conosce… dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri.

Tu sei una stro**a, sei cattiva, a te non si può mai fare un pensiero carino. Lei trasforma una carineria in una cattiveria per infangarti. Non sei vera sei una falsa e cattiva che vuole farmi litigare. Tu godi nel far litigare gli altri.

E non dirmi che devo stare zitta! Quando tu vuoi rompere i co***ni li rompi e non chiudi la bocca e lo stesso faccio io. Tu sei una m**da. Le figure di m le fai tu tutti i giorni. Mi fai vomitare”.