Grande Fratello Vip, anticipazioni cast: arriva la smentita di una opinionista di Barbara D'Urso

Sarah Altobello smentisce la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

L'attesa è quasi finita! Il prossimo lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5 partirà la settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi saranno i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Al momento, sono stati svelati sono i nomi di tre concorrenti ufficiali, ovvero Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati.

Sarah Altobello fuori dal Gf Vip, parla la showgirl

Manca poco alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone Alfonso Signorini, che sarà affiancato da due opinioniste d'eccezione, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per quanto riguarda il cast, invece, nelle ultime settimane era resa nota la presunta partecipazione al reality show anche di un’opinionista di Barbara d’Urso.

A fare chiarezza ci ha pensato proprio la diretta interessata. Stiamo parlando della showgirl Sarah Altobello che, stanca dei rumor sul suo conto, ha deciso di intervenire sui social e smentire la sua partecipazione alla settima edizione del Gf Vip: "In relazione alle notizie uscite sui vari media, relativa ad una mia presunta partecipazione voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento [...] Non sarò nella casa. Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi".

Smentita che ha spiazzato i fan della Altobello, che speravano di vederla come concorrente nella Casa più famosa d'Italia. In molti, infatti, non hanno nascosto il proprio dispiacere dopo aver appreso la notizia: "Una delusione, con lei era più divertente", "Peccato". Intanto, continuano a non mancare indiscrezioni sui probabili gieffini. Si vocifera di Ginevra Lamborghini, Gegia Antonaci, Carolina Marconi, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Edoardo Donnamaria, Attilio Romita e Amaurys Perez.

