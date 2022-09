Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano replica alle critiche dopo la proposta di nozze a Sophie Codegoni

Gossip TV

La proposta di matrimonio di Basciano sul red carpet a Venezia non è passata inosservata a un giornalista inglese.

Colpo di scena al Festival di Venezia 2022 durante il red carpet di The Son, il film con Hugh Jackman che tratta il tema della salute mentale. Alessandro Basciano ha spiazzato tutti con un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato: una proposta di matrimonio in mondovisione alla sua amata Sophie Codegoni, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip.

La proposta di matrimonio di Basciano a Venezia79 e le critiche sui social

L’amore nato nella Casa del Grande Fratello Vip ha trionfato sul red carpet della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Nella serata di mercoledì 7 settembre 2022, Alessandro Basciano ha sorpreso tutti inginocchiandosi di fronte a Sophie Codegoni e tirando fuori l’anello.

Un gesto che ha sorpreso tutti e provocato la reazione stizzita di molti. Tra le critiche ricevute dalla coppia nata al Gf Vip, infatti, non è passata inosservata quella del giornalista inglese Jack King di British GQ, che è intervenuto su Twitter criticando la proposta di matrimonio del ragazzo: "Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son...un film profondamente cupo sulla depressione clinica".

Immediata la replica di Basciano: "La proposta non è legata al film caro Jack". Dal suo canto, invece, la Codegoni ha pubblicato sui social alcuni scatti della splendida serata e scritto: "Ciao ciao Venezia grazie per le emozioni che mi hai dato". Sicuramente per i due innamorati, l'esperienza a Venezia79 resterà uno dei momenti più belli ed emozionanti della loro vita.

