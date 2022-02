Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano chiede l’intervento dello psicologo: cosa succede?

Gossip TV

Alessandro Basciano, provato dall’addio di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip, chiede di parlare con uno psicologo.

Alessandro Basciano sta male e ha bisogno di parlarne con qualcuno che sia esterno alle dinamiche del Grande Fratello Vip. Il deejay sta mostrando il suo lato più sensibile, soprattutto dopo l’addio di Gianmaria Antinolfi al programma, che era per lui un punto di riferimento molto importante. Scoprendosi piuttosto nervoso, Basciano chiede l’intervento di uno psicologo per ritrovare il proprio equilibrio.

Grande Fratello Vip, Basciano preoccupato: ha bisogno di aiuto!

Entrato in casa seguito, o forse per meglio dire perseguitato, dall’aura del cattivo ragazzo pronto a conquistare la sua nuova preda, Alessandro Basciano sta mostrando al pubblico del Grande Fratello Vip di essere esattamente l’opposto di quello che tutti credevano. Il deejay, dopo un ingresso turbolento, ha finito con il fare amicizia con Gianmaria Antinolfi, che ha rappresentato per lui un punto di riferimento fondamentale, soprattutto perché l’imprenditore è stato in grado di calmare lo spirito turbolento di Basciano e indirizzarlo nel rapporto con Sophie Codegoni.

Ora che Gianmaria ha lasciato il Gf Vip, Basciano si sente perso e si è accorto di star perdendo lentamente il proprio equilibrio. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro ha sbottato per una situazione che poteva essere gestita con molta più calma, per poi dimostrarsi molto perplesso dell’effetto che Gianluca Costantino ha sulle donne della casa. Basciano, infatti, sperava di vedere l’amico coinvolto in qualche love story, mentre tutte le gieffine sembrano decise a tenersi alla larga dal nuovo arrivato.

In crisi, Alessandro ha chiesto al Gf Vip di poter parlare con uno psicologo: “L’uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato”, ha ammesso il deejay. Chissà se Sophie riuscirà a prendere in mano la situazione e tranquillizzare la sua dolce metà.

