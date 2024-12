Grande Fratello, Tommaso Franchi a ruota libera: rivela il segreto di Mariavittoria Minghetti!

Gossip TV

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono sempre più lontani, colpa del nuovo flirt della gieffina con Alfonso D'Apice. Il giovane idraulico non riesce a mantenere un importante segreto e spiffera tutto nella casa del Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti sempre più confusa nella casa del Grande Fratello. La gieffina, infatti, si sente ancora legata a Tommaso Franchi ma ha messo anche in chiaro di provare un sincero interesse per Alfonso D’Apice, tornato totalmente single dopo aver messo un punto alla relazione con Federica Petagna nonostante qualche ricaduta tra i due. Nelle ultime ore, sempre più affranto, Tommaso ha deciso di rivelare un segreto molto importante che riguarda Mariavittoria, che ha messo completamente in crisi la concorrente del reality show di Canale 5. Scopriamo insieme cosa è successo.

Grande Fratello, Tommaso Franchi disperato: cosa succede?

Sin dai primissimi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello, è nato un flirt importante tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tra loro c’è una bella differenza d’età, una forte attrazione fisica e tanta paura che il rapporto non potrà mai andare oltre questo, a causa delle differenze caratteriali e di intenzioni sempre più palesi. Quando Tommaso è stato spedito in Spagna nella casa del Gran Hermano, tuttavia, ha avuto il tempo di riflettere bene sulla relazione con Minghetti, arrivando a comprendere di poter dare di più nel rapporto. Inizialmente, infatti, il giovane idraulico ha confidato di non vederla assolutamente come la donna che potrà essere al suo fianco in una relazione, poi si è ravveduto ma forse è troppo tardi. Pochi giorni per parlare e chiarire, infatti, che Mariavittoria è stata spedita in tugurio e qui ha conosciuto meglio Alfonso D’Apice.

Tra i due concorrenti del Grande Fratello è nata immediatamente una bella intesa mentale, che si sta trasformando in qualcosa di più soprattutto ora che il partenopeo ha chiuso davvero per sempre con la storica ex fidanzata Federica Petagna. Così, Mariavittoria si è mostrata sempre più confusa, al punto da spingere Tommaso a scoppiare in lacrime e minacciare di abbandonare la casa, non potendo sopportare di vedere la ragazza che gli piace così vicina ad un altro. Insomma, il dramma al GF è sempre dietro l’angolo e non solamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno dando al pubblico di Canale 5 qualcosa di cui parlare. Nel frattempo, parlando proprio con Spolverato, Franchi ha deciso di interrompere il suo silenzio stampa e rivelare qualcosa accaduto con Mariavittoria sotto le coperte. Ecco cosa ha detto e la reazione della gieffina.

Grande Fratello, Tommaso mette nei guai Mariavittoria

Mentre Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello, e questo nuovo rapporto sta confondendo la gieffina visti i precedenti con Tommaso Franchi, quest’ultimo ha deciso di smettere di tutelare il loro rapporto e ha spifferato un segreto hot a Lorenzo Spolverato. Tommaso, infatti, ha cercato di far capire al collega di aver fatto qualcosa sotto le coperte con Mariavittoria e il popolo del web che segue con attenzione questi ultimi risvolti del GF ha subito pensato che l’idraulico abbia candidamente confessato di aver consumato con l’inquilina. La confessione di Franchi è arrivata anche alle orecchie della diretta interessata, che si è immediatamente agitata perché evidentemente non vuole rendere la cosa di dominio pubblico.

Ma perché tanta segretezza? Cosa c’è di male in una notte di fuoco tra due persone che si piacciono? Il dubbio ci assale, ma nel frattempo occorre sottolineare che Mariavittoria se l’è presa anche con Amanda Lecciso, accusandola di essere sempre in mezzo alle dinamiche e di aver saputo tra i primi cosa Tommaso aveva confessato, e di non essere corsa a riportarle tutto nonostante dica di essere sua amica. “E adesso non continuiamo a dirlo e a parlarne, perché alla fine altrimenti esce e si vedrà”, ha chiosato Minghetti, pronta a cancellare la notte con Tommaso anche dalla memoria collettiva. Possibile che la gieffina non voglia compromettere la nuova relazione che si sta creando con Alfonso, ma sarebbe assurdo visto che non ci sembra che neppure lui sia un santo immacolato.

