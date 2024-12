Grande Fratello, Tommaso Franchi in lacrime per Mariavittoria Minghetti: ecco cosa è successo nella Casa (VIDEO)

News VIP

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sempre più distanti nella Casa del Grande Fratello: il giovane idraulico è convinto che ormai si sia rotto qualcosa fra lui e la dottoressa e che lei sia interessata ad Alfonso D'Apice.

La separazione fra la Casa e il Tugurio sembra aver messo in crisi Tommaso Franchi, che non è riuscito a nascondere i suoi dubbi sul reale interesse di Mariavittoria Minghetti. Il giovane concorrente del Grande Fratello, infatti, crede che qualcosa si sia rotto fra loro dopo l'avvicinamento di lei ad Alfonso D'Apice.

Le lacrime di Tommaso

Tommaso Franchi è crollato al Grande Fratello per "colpa" di Mariavittoria Minghetti. Parlando con Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, il giovane idraulico ha ammesso di avvertire che qualcosa fra lui e la dottoressa è cambiato e che l'intoppo sia rappresentato da Alfonso D'Apice: "So già tutto, so quello che mi ha detto, senza che le chiedessi niente, me lo ha detto lei".

Lo sguardo affranto di Franchi non è passato inosservato alla Minghetti, che si è si avvicinata chiedendo al gruppo di poter rimanere da sola con il ragazzo. "Non devi venire da me solo perché mi vedi così, devi fare le tue cose" ha dichiarato lui provocando la reazione immediata della sua compagna di avventura "Sono venuta perché mi andava di stare con voi, non ho visto che stavi piangendo".

Chiusa la conversazione con Tommaso, Mariavittoria si è lasciata andare a uno sfogo con Jessica Morlacchi in cui ha ammesso di aver sbagliato a parlare dell'affinità nata con Alfonso D'Apice nel Tugurio: "Dice che mi ha visto che ci parlo in un determinato modo e che con lui non sono così. Mi chiedo se gli faccio del male a questo punto e ne faccio pure a me perché così non mi sento neppure più libera". Dopo aver ascoltato l'amica, la cantante ha cercato di tranquillizzarla e riportare l'attenzione sull'interesse dell'idraulico: "Tutto il tempo che sei stata di là non ha fatto altro che parlare di te. Quello è innamorato perso, si sente come su una zattera in mezzo al mare".

Il sincero confronto tra Mariavittoria, Jessica e Tommaso

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continua tra tanti dubbi e incertezze. A cercare di fare luce sulla situazione ci ha pensato Jessica Morlacchi, che ha voluto affrontare entrambi i concorrenti. La cantante ha cercato di far ragionare il ragazzo spiegando che fra l'amica e Alfonso D'Apice non c'è che una bellissima amicizia, un'affinità.

"Tra loro non vedo la stessa cosa. Lei mi ha detto questa cosa e io mi sento un intruso adesso [...] Se non ci fossi io cambierebbe tutto" ha confessato Tommaso a Jessica, che ha poi chiesto spiegazioni a Mariavittoria "Io gli ho detto solo che non so come si evolverà questa situazione, che ne so io". La dottoressa ha poi aggiunto che, avendo passato dieci giorni con Alfonso lontana da tutto e tutti, sarebbe potuto accadere qualcosa, ma ciò non è avvenuto. Cosa deciderà di fare ora il giovane concorrente del Gf? Staremo a vedere.

