Gossip TV

Grande Fratello, spunta un video notturno sulla situazione tra Letizia Petris e Paolo Masella [VIDEO]

Nella puntata del GF in onda questa sera su Canale5, c'è spazio per le dinamiche tra Letizia Petris e Paolo Masella. Ecco che è spuntato un video notturno in cui si parla di loro due!