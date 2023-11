Grande Fratello, Letizia a Paolo Masella dopo il bacio: "Non mi appesantire, non voglio stare solo con te tutto il tempo"

Gossip TV

Dopo essersi finalmente sbloccata e ed essersi lasciata andare alla passione, Letizia sembra voler fare dei passi indietro nei confronti del macellaio romano. Prime incomprensioni per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Letizia frena Paolo: "Non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, non mi appesantire"

Il macellaio romano ha notato infatti un certo distacco da parte della giovane emiliana e che Paolo gli ha fatto subito notare.Letizia ha messo in chiaro di non essere desiderosa di passare tutto il tempo insieme a lui, volendosi vivere l'avventura al Grande Fratello anche con gli altri inquilini.

Masella ha cercato subito di comprendere il suo punto di vista anche se ha ammesso di rimanerci male: "Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?"

"Non è che sono a disagio, sono imbarazzata - ha precisato Letizia - Imbarazzo e disagio sono simili? No, l'imbarazzo è negativo, il disagio è positivo. Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare."

Paolo ha quindi ribadito il suo dispiacere nel vederla così:

"Ma proprio perché io voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino"

Non mi appesantire ti prego, mi appesantisco così", ha risposto secca Letizia.

