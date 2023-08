Grande Fratello, Simone Coccia e Stefania Pezzopane tornano a fare coppia: nuovo inizio insieme (FOTO)

Gossip TV

Dopo aver annunciato di essersi lasciati, sebbene in buoni rapporti, Simone Coccia e l’ex deputata Stefania Pezzopane sono tornati insieme e lo comunicano così su Instagram.

Sono tornati a fare coppia fissa l’ex deputata Stefania Pezzopane e l’ex concorrente del Grande Fratello, Simone Coccia. La coppia, molto discussa a causa della differenza d’età, si era lasciata in buoni rapporti dopo 9 anni d’amore ma sembra che la fiamma non si sia mai spenta. Sentimento o marketing? Ecco il dubbio del popolo del web.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane, è di nuovo amore

La coppia format dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 15 e dall’ex deputata Stefania Pezzopane ha tenuto banco per anni nei salotti televisivi. Lei ha difeso a spada tratta il suo diritto ad innamorarsi nonostante la grande differenza d’età, l’aspetto decisamente opposto e un background familiare molto differente, perché l’amore è amore sempre. Dopo nove anni di relazione e tante apparizione pubbliche insieme, sempre fianco a fianco nei reciproci impegni, Stefania e Simone si sono detti addio.

Una rottura che, secondo alcuni utenti del web, sarebbe stata studiata a tavolino dal momento che entrambi hanno preso la palla al balzo per parlare della fine della relazione sul piccolo schermo, facendosi così pubblicità. In particolare, sempre secondo alcuni utenti, Coccia - che si è reso protagonista di un terribile scivolone su Belen Rodriguez - avrebbe voluto inscenare l’addio per rendersi più appetibile agli occhi di Ilary Blasi e venire scelto come naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ipotesi smentita dal momento che l’ex gieffino non ha ricevuto nessun invito da parte della bella presentatrice romana.

Nel frattempo, a pochi mesi dalla rottura, Pezzopane e Coccia hanno sorpreso tutti annunciando pubblicamente di essere tornati a fare coppia fissa! Sembra che l'amore tra i due non fosse mai finito, come commenta l'ex gieffino su Instagram, e che bisognasse semplicemente trovare una nuova via per stare insieme. "Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio", ha scritto Simone come didascalia ad una dolce foto con la sua compagna. Insomma, tutto bene quel che finisce bene: l'estate ha portato, per una volta, consiglio e l'amore è tornato a vibrare tra i due.