''Finalmente Belen Rodriguez fuori da Mediaset'', il commento spiazzante: Lei reagisce così!

Belen Rodriguez lascia Mediaset e un ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta la notizia, lasciando tutti senza parole.

La notizia dell’addio di Belen Rodriguez a Mediaset ha sollevato non poche polemiche. La bellissima argentina è immediatamente intervenuta sui social, ringraziando la Rete per l’esperienza vissuta in questi anni che l’hanno resa uno dei personaggi pubblici più amati dagli italiani. Sebbene tutto sembrerebbe essersi svolto in termini pacifici tra le due parti, c’è chi ha pensato bene di commentare la vicenda con ironica crudeltà. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez se ne va, arriva il commento dell’ex gieffino

Dopo più di un decennio a Mediaset, Belen Rodriguez ha deciso di allontanarsi dal mondo del piccolo schermo, per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali nel mondo della moda. Una decisione che è stata presa proprio durante i grandi cambiamenti messi in atto da Pier Silvio Berlusconi sulle Reti Endemol e che ha fatto pensare a tanti che Belen fosse stata licenziata e che non avesse scelto di sua spontanea volontà di lasciare. Anche Stefano Coccia, noto per la sua lunga love story con la Senatrice Stefania Pezzopane e per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha commentato la notizia con una IG Stories piuttosto crudele.

“Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… Quanto ci godo”.

Il commento di Coccia si è fatto notare e non è piaciuto affatto ai fan dell’argentina, che l’hanno immediatamente difesa ricordando le ultime e proficue stagioni televisive, e rimarcando che nessuno è stato cacciato da niente, dato che la scelta è partita da Belen. Il commento, dunque, è in realtà inaccurato oltre che offensivo. L’argentina ha deciso di ignorare evidentemente questo attacco, non ritenendo opportuno rispondere all’ex gieffino per dargli visibilità.

Nel frattempo, impazza il gossip sulla crisi tra Belen e Stefano, che secondo i beninformati sarebbe scaturita dalla gelosia della conduttrice per la vicinanza tra il marito e Alessia Marcuzzi, già finita in questo triangolo pericoloso anni fa quando i due coniugi si lasciarono per la seconda volta, si mormora proprio a causa di una liaison tra Marcuzzi e De Martino. Notizia mai confermata dai diretti interessati che ancora torna a punzecchiare Alessia. Lei, stanca delle voci di corridoio, ha ribadito che non vi è alcun affaire romantico con Stefano e che la scelta di sedersi vicino al ballerino, durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva Rai, è stata presa dagli organizzatori della serata tv non certo da lei.