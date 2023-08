Valentina Ferragni, prima foto di coppia con Matteo Napoletano: ecco cosa ha commentato Chiara Ferragni!

Gossip TV

Valentina Ferragni ha pubblicato la prima foto di coppia con Matteo Napoletano. Ecco cosa ha commentato Chiara Ferragni!

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono usciti finalmente allo scoperto come coppia: l'influencer ha pubblicato, infatti, la prima foto di coppia con il suo nuovo amore.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, prima foto di coppia e commento di Chiara Ferragni

Dopo la fine della sua storia decennale con Luca Vezil, Valentina Ferragni sembra aver ritrovato l'amore con il giovane Matteo Napoletano. I due sono stati paparazzati insieme in alcune occasioni prima di decidere di rivelare ai fan la sua nuova storia. A ottobre lei e Vezil - che ha ritrovato il sorriso con l'ex corteggiatrice Virginia Stablum - avevano annunciato che, per quanto fosse forte il sentimento che li univa, oramai l'amore che provavano si era tramutato in affetto fraterno ed era arrivato il momento per entrambi di percorrere nuove strade, separatamente.

Alla sorella di Chiara Ferragni sono stati attribuiti diversi flirt, finché qualche settimana fa, lei e Napoletano sono stati fotografati insieme durante un romantico weekend. Inoltre, la stessa madre dell'influencer ha pubblicato nelle stories uno scatto di tutta la famiglia riunita e tra i Ferragni c'era anche il nuovo amore di Valentina: un ulteriore indizio che le presentazioni in famiglia sono già avvenute.

Ora, però, è stata la stessa influencer a voler pubblicare la prima foto di coppia con il nuovo fidanzato, uscendo così allo scoperto: al primo scatto con il suo Matteo, Valentina ha aggiunto a corredo la frase:

"Young (or should I sy younger), wild & free)

"Giovani, o più giovane dovrei dire, selvaggi e liberi" si può tradurre la caption e fa chiaramente riferimento alla differenza d'età con Napoletano, evidenziata con ironia dalla stessa influencer. E, ovviamente, sotto il post non potevano mancare i commenti delle sorelle Ferragni: sia Francesca sia Chiara, infatti, hanno pubblicamente commentato la foto della coppia e, in particolare, la moglie di Fedez si è mostrata entusiasta per la sorellina e per la sua felicità:

"Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così, sorellina"