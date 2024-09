Grande Fratello, Shaila non ci sta e sbotta contro Lorenzo: "Non sei il mio ragazzo, io qui sono libera" (VIDEO)

Gossip TV

Prime incomprensioni e gelosie nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ecco cosa è successo tra i due giovani concorrenti del reality show di Canale 5.

Prime incomprensioni e gelosie nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Scherzando e ridendo, il giovane concorrente milanese ha confessato alla ballerina ed ex allieva di Amici di essere un tipo geloso e lei gli ha rifilato un bel palo.

Lorenzo geloso di Shaila, la reazione della gieffina

Tensione al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tutto è nato quando il concorrente milanese ha visto la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia particolarmente vicina a Javier Martinez e agli altri ragazzi della Casa. Un avvicinamento che ha fatto storcere il naso al ragazzo, che non ha nascosto la sua gelosia:

Tu sei una che ama il contatto fisico, abbracci, carezze, fai le prese con tutti. Anche un massaggio davanti a me, poi stavate parlando di cose molto private tu e lui. Sì io sono geloso, molto, lo sono tanto, tantissimo. Io ho sempre avuto fidanzate che mi permettevano di essere morboso da questo punto di vista [...] tu sei libera di fare esperienze e di capire chi è la persona che qui dentro può portarti a stare meglio.

Come riportato da Biccy, il comportamento fuori luogo assunto da Lorenzo non è per niente piaciuto a Shaila, che ha voluto subito chiarire la sua posizione. Senza troppi giri di parole, la giovane concorrente della nuova edizione del Gf ha sottolineato di non essere fidanzata e proprio per questo motivo di non dover rendere conto a nessuno:

Vedi, per questo è bene che siamo amici. La gelosia non porta da nessuna parte. Ma la vuoi finire di fare sta roba? Ma non siamo fidanzati io e te. Io sono così, abbraccio, scherzo, sono così anche fuori, come mi vedi. Se fossi fidanzata non mi farei fare i massaggi, ma non lo sono! Ma comunque anche se ho un ragazzo io abbraccio i miei amici, ci sto molto insieme. Senti io sono fatta così e i miei fidanzati lo sapevano.

Gli ascolti della seconda puntata del Gf 2024

Ieri, giovedì 19 settembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello che ha visto l'ingresso nella Casa dei nuovi concorrenti: Iago Garcia, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Michael Castorino. Ma come sono andati gli ascolti? Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.091.000 milioni di telespettatori con uno share del 17.1%. Un risultato, quindi, inferiore a quello della prima diretta.

