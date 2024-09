Grande Fratello, la rinascita di Ilaria Galassi: "Ho assaporato la morte, amo la vita" (VIDEO)

Gossip TV

Ilaria Galassi a cuore aperto al Grande Fratello: la gieffina racconta come è cambiato il suo approccio alla vita dopo la malattia e quando sia stata importante la vicinanza delle sue amiche.

Tempo di confessioni importanti ed emozionanti per Ilaria Galassi. Nel corso della seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 19 settembre 2024 su Canale 5, la simpatica concorrente ha deciso di aprire il suo cuore e parlare dell’aneurisma che l’ha colpita il 24 dicembre 2000.

Il doloroso racconto di Ilaria Galassi al Gf

Ilaria Galassi, insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, forma un trio a dir poco scoppiettante nella Casa della nuova edizione del Grande Fratello. A colpire in particolar modo i telespettatori è stata la storia di Ilaria che, interpellata da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta del reality show di Canale 5 ha parlatto della malattia che l'ha colpita più di vent'anni fa:

È successo che ho avuto un aneurisma congenito. Mal di testa, son svenuta. Poi mi sono ripresa, vedevo delle immagini di persone che non c’erano, quindi c’era qualcosa che non andava. Sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000. Non mi ricordavo più niente, non mi ricordavo il nome dei miei genitori. Ho assaporato la morte. Adesso vivo la vita con una leggerezza importante. Ho avuto una seconda possibilità. Sono viva! Amo la vita e la vivo come voglio vivere io. Vivo con leggerezza, che non significa essere superficiali. Credo che tutto si possa risolvere, che non bisogna avere paura di niente perché soltanto di una cosa si può avere paura: la morte.

Leggi anche La confessione di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Il percorso per la guarigione non è stato per niente facile. La Galassi, infatti, ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente la sua famiglia e le sue amiche di Non è la Rai per non averla mai fatta sentire sola. "Stavo andando a fare uno spettacolo. Ero in macchina e mi hanno chiamata dicendo che aveva avuto una cosa molto grave e che rischiava la vita" ha confessato Pamela seguita da Eleonora "Non ci riconosceva, faceva fatica a parlare. Aveva tutti i capelli rasati, era dimagrita tanto e aveva uno sguardo un po’ perso nel vuoto".

L'amicizia tra Ilaria, Pamela ed Eleonora

La vera amicizia esiste e lo hanno dimostrato ieri sera Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere in diretta al Grande Fratello. Il loro legame va avanti da oltre trent’anni. È nato sul famoso palco di Non è la Rai e cresciuto lontano dalle telecamere. Non a caso, infatti, partecipano al reality show di Canale 5 come concorrente unico con il nome di "Le Non è la Rai". Sono tutte e tre belle e simpatiche e proprio per questo motivo potrebbero rappresentare un "problema" per gli altri concorrenti. Una cosa è certa: con la loro sensibilità e solarità hanno già conquistato tutti sia dentro che fuori la Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.