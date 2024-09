Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez si baciano!

Gossip TV

Scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez nella casa del Grande Fratello. La loro complicità è sempre più evidente e tutti gli inquilini del reality show di Canale 5 si chiedono se sta per nascere una nuova coppia ufficiale.

Nella casa del Grande Fratello sta nascendo una nuova coppia? Javier Martinez si è avvicinato molto a Shaila Gatta, nonostante l’ex Velina di Striscia la Notizia abbia trascorso diverso tempo anche con Lorenzo Spolverato, ammettendo di provare per lei una forte attrazione. Complice il gioco della bottiglia, nella notte, arriva il primo bacio tra Javier e Shaila, e ora cosa succede? Il pubblico del reality show di Canale 5 spera che i due scelgano di fare coppia fissa e conoscersi meglio, tifando per la nascita di questo nuovo travolgente flirt.

Grande Fratello, Javier Martinez confessa i sentimenti per Shaila Gatta

La nuova stagione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni ma, nella casa più spiata d’Italia, stiamo assistendo alla nascita delle prime simpatie come quella tra Shaila Gatta e Javier Martinez. L’affascinante pallavolista non ha nascosto di essere molto interessato alla bella ex Velina di Striscia la Notizia, sebbene lei stia trascorrendo anche tanto tempo con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo si è scambiato un bacio rovente con Helena Prestes, facendo impazzire il pubblico del reality show di Canale 5, ma ha anche una forte propensione per la partenopea. Javier, dal canto suo, è molto corteggiato da Helena con la quale sta nascendo un bellissimo rapporto, ma l’interesse per Shaila è più forte e durante il gioco di obbligo e verità organizzato nella casa il gieffino super sexy ha ammesso candidamente alla Prestes di avere un serio interesse per Gatta.

“Sì, lei mi piace”, ha ammesso Javier, che è stato anche oggetto di una riflessione di Jessica Morlacchi. La cantante, infatti, crede che Javier e Shaila siano molto compatibili ma che tra loro le cose andranno a rilento e a piccoli passi, dal momento che entrambi sono molto rispettosi e chiusi su alcuni argomenti, soprattutto Martinez che è in difficoltà ad approcciare in modo troppo vistoso. Dopo aver risposto alla verità chiesta da Helena, per il gieffino tuttavia è stato il momento di pagare anche un obbligo ed è qui che il pubblico del Grande Fratello è esploso di gioia.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta

Il gioco di obbligo e verità è stato un pretesto perfetto per Javier Martinez e Shaila Gatta per potersi scambiare il primo bacio. I due gieffini, infatti, si sono avvinghiati con passione sotto gli occhi attenti degli inquilini del Grande Fratello ma anche del pubblico, che questo anno può godere della diretta h24 su Mediaset Extra, che è esploso di gioia. Sin dai primissimi giorni di convivenza, infatti, si è creato un vero e proprio fandom che sostiene Javier e Shaila, sperando che i due possano fare coppia fissa all’interno del gioco e poi fuori la Casa.

Alcuni fan, ad esempio, hanno paragonato questo nascente rapporto a quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, con qualche timidezza e con passi lenti e ponderati, si sono alla fine innamorati e ancora oggi sono insieme, in attesa del loro primo figlio. Sarà così anche per Gatta e Martinez? Le premesse ci sono così come, tuttavia, gli ostacoli. Helena aveva messo gli occhi su Javier e potrebbe tentare il colpaccio più avanti, lo stesso si può dire per Spolverato che con la bella partenopea va d’amore e d’accordo, tra battute a doppio senso e abbracci un po’ troppo sentiti per essere semplici amici.

