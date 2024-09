Grande Fratello: Shaila Gatta e Javier Martinez sempre più vicini, la confessione di Jessica Morlacchi (VIDEO)

Gossip TV

La concorrente Jessica Morlacchi commenta la forte intesa e alchimia nata nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Javier Martinez: " Loro sono più testa che fuoco, si devono parlare e capire".

La nuova edizione del Grande Fratello è partita da poco, ma nella Casa stanno nascendo le prime simpatie e i primi flirt. A dire la sua sulle presunte neo coppie ci ha pensato la simpatica gieffina Jessica Morlacchi, che ha commentato l'alchimia tra la ballerina Shaila Gatta e l'ex tentatore Javier Martinez.

Le parole di Jessica Morlacchi su Javier e Shaila

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda domani, giovedì 26 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, sia dentro che fuori la Casa l'attenzione è rivolta alle coppie che si stanno creando durante questi primi giorni di convivenza. In particolar modo, i concorrenti hanno iniziato a sbilanciarsi sul delicato corteggiamento di Javier Martinez verso la ballerina Shaila Gatta.

Se l'ex tentatore di Temptation Island ha chiarito la sua posizione nei confronti della ballerina ed ex allieva di Amici cercando di ridimensionare subito la questione, la Morlacchi si è detta convinta che la loro conoscenza sia molto seria e, confrontandoli a un'altra potenziale coppia formata da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, ha aggiunto:

Sono due coppie completamente diverse. Lui (Javier ndr) è rispettosissimo ed educato...loro si sarebbero conosciuti allo stesso modo fuori. Loro sono più testa che fuoco, si devono parlare e capire. Lei è una ragazza con dei sani principi, con dei valori. Lei vuole un galantuomo. Una persona va conosciuta, lui il piacione l'ha fatto con Helena perché sta al gioco e non gliene frega nulla. Lui Shaila non l'ha mai guardata così, perché gli interessa.

Shaila e Javier: sta per nascere una nuova coppia al GF?

L'interesse e la complicità che lega Javier Martinez a Shaila Gatta è ormai evidente a tutti: come evolverà il loro rapporto nella Casa più spiata d'Italia? Ricordiamo che il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello andrà in onda domani giovedì 26 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono: Yulia Bruschi, Iago Garcia e Ila. Chi uscirà?

