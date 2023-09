Grande Fratello, Samira Lui si racconta ad Alfonso Signorini: "Non ho mai conosciuto mio padre, ma..."

Gossip TV

Nel corso della puntata del GF di ieri sera, giovedì 21 settembre, Samira Lui ha raccontato la sua storia al conduttore Alfonso Signorini. Ecco cosa ha rivelato!

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, in onda su Canale5 ieri sera, giovedì 21 settembre, il conduttore Alfonso Signorini è stato testimone, insieme al pubblico in studio e da casa, della storia di Samira Lui. La gieffina ha rivelato di essere cresciuta senza un padre e che, pur non sapendo quasi nulla di lui, ha deciso di cercarlo qualche anno fa.

GF, Samira Lui si racconta ad Alfonso Signorini: "Non ho mai conosciuto mio padre, ma..."

Accolta nella mistery room, dove già abbiamo visto il racconto di Fiordaliso e della sua scelta di partecipare al GF, anche Samira Lui ha svelato alcuni retroscena della sua storia. In particolare ha raccontato di non aver mai conosciuto suo padre, fino a quando, qualche anno fa, non ha trovato il coraggio di cercarlo. Al pubblico, Samira ha svelato che "è nata dall'amore" tra la sua mamma e suo padre, che tuttavia è scappato via quando la piccola è nata:

"Non l'ho mai conosciuto. Evidentemente non era pronto. Da bimba chiedevo di lui, facevo domande, ero curiosa. Lei mi spiegava che era un bell'uomo, che a lei piaceva tanto, non mi ha mai portato a odiarlo e a stare male. Sapevo che lui non c'era nella mia vita, ma non sentivo la sua mancanza. Ho sempre detto, 'io un papà non ce l'ho'. Magari, conoscendolo, cambierebbe la mia storia. Forse ho paura di cambiare me stessa e la mia storia"

Samira Lui ha voluto anche ricordare i grandi sacrifici e l'immenso amore che sua madre ha sempre avuto per lei, testimoniato anche da una tenera lettera che è giunta per lei a sorpresa durante la puntata, e che solo quando è diventata adulta ha finalmente sentito la curiosità di incontrare suo padre:

"L'ho cercato io per prima, dopo aver raggiunto la maggior età. Temevo il rimpianto di non averlo cercato, non volevo negarmi questa possibilità. Qualche anno fa ho chiesto a mia mamma delle foto e lei me ne ha regalata una per il compleanno. Quando l'ho vista ho pensato 'è un bel ragazzo', ho avuto una bella sensazione. Così ho approfondito. Ho trovato un suo amico tramite i social e lui ci ha messo in ocntatto. Ci siamo solo sentiti al telefono, non ci siamo mai visti. Gli ho chiesto di vederci e lui mi ha detto 'magari più in là'. Da quel che ho capito la moglie sa di me, i figli no. Mi sono sentita in difficoltà anche per rispetto della sua famiglia"

