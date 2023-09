Grande Fratello, Fiordaliso: "Ho avuto un figlio a 15 anni, ora al GF voglio godermi tutto"

Gossip TV

Fiordaliso è tra le vip che ha deciso di prendere parte al GF e in un momento di confessione nella puntata di ieri, lunedì 18 settembre, ha svelato perché ha deciso di partecipare al reality. Ecco cosa ha detto.

Il Grande Fratello è tornato con un'edizione tutta nuova, in cui concorrenti vip e non vip abitano la Casa più spiata d'Italia. Tra i vip di questa edizione c'è la cantante Fiordaliso, che si è raccontata nel corso della terza puntata, in un momento molto toccante, al conduttore Alfonso Signorini.

GF, Fiordaliso:" Da quando ho 15 anni ho sempre qualcuno da accudire, ora invece..."

Durante la terza puntata del reality di Canale5, Fiordaliso ha raccontato la sua storia, rivelando il motivo che l'ha spinta a entrare nel reality di Canale5. La cantante è diventata mamma molto presto, all'età di 15 anni, di Sebastiano, e ha raccontato di non aver mai vissuto una vera adolescenza:

"Da quando ho 15 anni ho sempre avuto qualcuno da accudire. Non ho mai avuto un'adolescenza, non so cosa vogliano dire le feste con le amiche, parlarsi nelle orecchie per dire che ti piace un ragazzo. Sono diventata adulta subito. Perciò sono qui, perché qui sono la più adulta di tutti, ma posso fare la bambina. Posso fare tutto e senza malizia. Alfonso, questa per me è l'Isola che non c'è e tu sei un po' il mio Peter Pan."

La cantante ha anche raccontato la perdita straziante della madre, avvenuta a causa del covid: sua madre è morta da sola, in piena pandemia, senza che nessuno dei figli potesse salutarla:

"Prima che morisse, un'infermiera ci ha fatto una telefonata e mia madre è riuscita a dirci che stava per andarsene. Vorrei fosse ancora qui con me, però, grazie a lei sono riuscita ad accudire mio padre e questo è stato un grande regalo."

Fiordaliso, infatti, ha ricordato il padre, scomparso di recente, accudito amorevolmente dai figli: "Lui è morto tra le braccia di sua figlia, era quello che voleva. Questo mi solleva molto dalla morte di mia madre"

