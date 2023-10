Grande Fratello, Samira Lui prende in giro Giuseppe Garibaldi? Lo sfottò di gruppo non piace

Gossip TV

Cosa succede tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello? Ecco le ultimissime dalla casa del programma di Canale 5.

Nella casa del Grande Fratello sta nascendo un amore decisamente non corrisposto tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui. Il gieffino, dopo essere stato ridotto in lacrime dalle critiche di Anita, è finito nuovamente al centro delle polemiche nella casa e al pubblico non è piaciuto l’uno contro tutti.

Grande Fratello, cosa succede tra Samira e Giuseppe Garibaldi?

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato da poche settimane e gli ascolti non stanno premiando particolarmente il reality show condotto da Alfonso Signorini, e la nuova linea editoriale Mediaset. Lo share è in picchiata e alcuni si chiedono se non sia anche colpa della mancanza di flirt all’interno della Casa più spiata d’Italia, che così rischia di non far appassionare proprio nessuno con poche e semplici baruffe tra gieffini. Giuseppe Garibaldi si è mostrato particolarmente interessato alla bellissima Samira Lui, sin da quando hanno condiviso insieme qualche giorno nel tugurio.

Anita ha criticato questo nascente amore, facendo finire Giuseppe in lacrime dopo accuse pesanti a suo carico, per poi andare a parlarne anche con la diretta interessata e Ciro Petrone in camera. Anita è piuttosto spietata nei confronti del gieffino, e proprio non crede al suo amore. “Doveva dire un difetto e un pregio di Samira, per un gioco. Come pregio ha detto è indescrivibile, non riusciva a dire nulla. Secondo te lui verrà mai da lei a dirle qualcosa…”, ha suggerito la gieffina, facendo intendere che Garibaldi preferisce fare la parte dell’uomo che si strugge d'amore che provare a conquistare Samira.

Anche secondo Ciro Petrone a Giuseppe piace molto la situazione: “È innamorato cotto. Lui non le dirà mai nulla, a lui piace proprio questa situazione. Lui vorrebbe stare con te, per parlare con te solo voi due per un’ora”, ha ammesso l’attore. Al pubblico del GF, che trova Giuseppe molto simpatico e umile, non è piaciuto questo tutti contro uno e sono piovuti tantissimi commenti negativi su Samira, che secondo i fan è la prima a giocare sporco su questo amore impossibile.

