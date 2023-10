Grande Fratello, Anita Olivieri critica Garibaldi per la cotta che ha per Samira: il gieffino in lacrime

Gossip TV

Momento di sconforto anche per Giuseppe Garibaldi. Anita e Samira parlando del calabrese deridendo il suo interesse per la modella italo-senegalese.

Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano non è l'unico ad essersi preso una bella cotta per un'altra gieffina e (a quanto sembra) ricevere un due di picche (l'attore romano si è infatti invaghito di Heidi che non sembra affatto contraccambiare).

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la cotta per Samira Lui, lei commenta: "Se parlo, lui non esce bene"

Giuseppe Garibaldi non riesce più a nascondere l'interesse per la modella 25enne di origini senegalesi Samira Lui (che sarebbe felicemente impegnata con il modello campano Luigi Punzo)

Il grande coinvolgimento di Giuseppe nei confronti di Samira è stato notato anche da Anita Oliveri che parlando con Samira:

"Calcola che non la segue perché non può entrare in bagno, sennò andrebbe pure in bagno con lei. Quando lei sparisce per dieci minuti a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, pure sotto al tavolo. Di solito io non mi accorgo di niente…Ma oggi ho notato proprio, che tipo di io dicevo “ma basta”. Cioè ti sposti in una stanza…Gli piaci, punto. ha ironizzato la 26enne sul comportamento di Garibaldi.

Anche Samira ha anche parlato con altri inquilini, Lorenzo Remotti, Ciro Petrone, Vittorio Menozzi e Arnold Cardaropoli facendo capire che Giuseppe sta forse esagerando nei suoi confronti.

E’ inutile…Io non ne parlo neanche, perché se parlo poi lui non esce bene e magari passo io per quella che fa la str*nza “.

Giuseppe nel corso della serata di ieri, si è lasciato andare sfogandosi in lacrime con Rosy. Il gieffino ha raccontato di essere preoccupato per le condizione di salute della madre ma ha anche ammesso di essersi accorto di alcune battutine nei suoi confronti:

Io sono uno che fa tantissima amicizia, in ogni ambito lavorativo che vado oppure fuori, in paese…Non ho nessuna dote nella mia vita però ho la dote di mantenere un rapporto di amicizia, mantenere la fiducia. Ho paura che qua qualcuno alla fine lo fa solo per gioco. Sto mettendo in dubbio i legami in generale…Le piccolezze si notano e per me le piccolezze sono quelle che davvero fanno la differenza.

