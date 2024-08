Grande Fratello, Perla Vatiero torna a parlare della rottura con Mirko Brunetti e svela: "Mi ero resa conto che..."

Gossip TV

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, sbotta sui social e commenta gli ultimi rumor sul suo riavvicinamento a Mirko Brunetti dopo l'annuncio della rottura.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti continuano a stare al centro del gossip per la loro attuale situazione sentimentale. A far luce sulla situazione ci ha pensato la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha parlato del presunto riavvicinamento tra lei e il rietino.

La verità di Perla sulla rottura con Mirko

A distanza di alcuni giorni dall'annuncio della rottura, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati insieme? A cercare di fare chiarezza e spiegare una volta per tutte la sua posizione nei confronti del ragazzo ci ha pensato la giovane vincitrice del Grande Fratello 2024. A chi le ha chiesto "Come si può non amare una persona da un giorno all’altro?", la salernitana ha risposto:

Secondo voi è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? E’ normale che siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di quattro o cinque mesi ma di un rapporto che va oltre tutto questo. I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, com’è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi prego gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane.

Leggi anche Rebecca Staffelli pronta a tornare al Gf

Dopo aver commentato i rumor sul presunto riavvicinamento tra lei e Mirko, l'ex protagonista di Temptation Island e dell'ultima edizione del Gf ha ammesso di sentirsi molto meglio dopo aver trascorso del tempo lontano dai social:

Mi è servito tantissimo staccarmi dai social perché mi ero resa conto di essere poco presente nelle situazioni di vita personale e con le persone a me care. Tutto ruotava un po’ intorno ai social e la realtà l’avevo trascurata un po’. Ecco perché mi è servito tanto staccare, sto imparando a gestire meglio alcune situazioni cogliendo di più gli attimi e pensando a me stessa.

Il ritorno di Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici al Gf

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati senza ombra di dubbio tra i concorrenti più amati e chiacchierati del Grande Fratello. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Secondo le ultime indiscrezioni sul cast, nella Casa di Cinecittà entreranno Iago Garcia, star de Il Segreto e Una vita, Clayton Norcross, famoso per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, Javier Martinez, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, la coppia che ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Una cosa è certa: in studio ritroveremo l'opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in qualità di "esperta dei social".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.