Grande Fratello, Rebecca Staffelli rivela: "Sono entusiasta! La riconferma è stata un sogno"

La bella Rebecca Staffelli è pronta a tornare come "esperta dei social" nella nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Rebecca Staffelli è stata confermata per la nuova edizione del Grande Fratello. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice e speaker radiofonica ha rivelato di essere entusiasta di ricoprire il ruolo di ‘esperta dei social’ e svelato il reale motivo per cui ha deciso di rimandare le nozze con il compagno Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli pronta a tornare al Gf

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo 16 settembre in prima serata su Canale 5. Tante novità e grandi ritorni. Nello studio di Cinecittà, infatti, ritroveremo l'opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in qualità di "esperta dei social". Proprio quest'ultima ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui si è detta entusiasta della riconferma:

La riconferma è stata un sogno, è un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta. Ho talmente voglia che comincerei domattina. Se fosse per me, sì, inizierei subito, ma io sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare...

Per Rebecca è stato un anno pieno di soddisfazioni. La bella e brava conduttrice, che prossimamente convolerà a nozze con Alessandro Basile ha infatti tenuto compagnia ai telespettatori questa estate con Battiti Live e in autunno la rivedremo nello studio del Gf :

Devo dire che dal punto di vista lavorativo in questo momento sono davvero più che felice, sono entusiasta. Parlando di Battiti Live, potermi vivere la Puglia, che è un mio luogo del cuore – il mio compagno è pugliese – essere lì circondata dalla musica, che è la mia fedele compagna di lavoro e di vita da sempre…Ebbene l’unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Poi sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, avevamo tutti una carica di energia che fa proprio bene al cuore.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: saltano ancora le nozze

Anche dal punto di vista sentimentale le cose per Rebecca Staffelli vanno a gonfie vele. L'esperta dei social del Grande Fratello ha svelato al settimanale Chi che da poco ha acquistato una casa con il suo compagno e manager Alessandro Basile, motivo per cui hanno deciso di rimandare nuovamente il matrimonio. I due sono quindi concentrati sulla preparazione del loro nido d'amore e non vogliono fare troppe cose insieme:

Nel mentre in cui volevamo organizzare il nostro matrimonio abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, così l’abbiamo comprata, insieme. E questo credo che leghi due persone altrettanto. […] Stiamo iniziando davvero a scrivere il nostro futuro assieme, sarà la nostra oasi immersa nella natura. […] Piano piano, con calma facciamo e faremo tutto. La casa è grande o, per lo meno, rispecchia me e Alessandro. E’ il posto dove, ripeto, abbiamo iniziato a progettare il nostro futuro insieme.

