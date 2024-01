Grande Fratello, Perla Vatiero sbotta contro Federico Massaro: "Non parlarmi così, svegliati e cresci!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF salgono le tensioni e anche tra Perla Vatiero e Federico Massaro volano stracci in casa. Ecco cosa è successo!

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la puntata di questa sera del Grande Fratello, in onda su Canale5, nella casa si respira un'aria di tensione costante e che ha portato diversi concorrenti del reality di Alfonso Signorini a scontrarsi. Oltre a Fiordaliso e Letizia, nei giorni scorsi, questa notte anche tra Perla Vatiero e Federico Massaro sono volate scintille. E per un motivo davvero assurdo...

GF, Perla Vatiero e Federico Massaro litigano: il motivo è assurdo!

Al GF è scoppiata una furiosa lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro e per una motivazione assurda: l'ex fidanzata di Mirko Brunetti avrebbe accusato il modello di non averle lasciato usare il bagno per prima, per poi accusarlo di essere un bugiardo. Sul web si erano diffuse voci più problematiche per quanto riguarda la lite tra i due gieffini, ma in realtà, tutto dipenderebbe dalla mancata precedenza di Perla alla toilette.

Dato che Massaro ha impiegato molto più tempo del previsto, l'ex concorrente di Temptation Island ha sbotta contro di lui, ricevendo in risposta una piccata replica:

"Io faccio passare sempre tutti, non te ne sei accorta? Ma lo sai?Io pensavo fosse una 1 ed era una 2. Non era per non rispettarti. Non devi dirmi queste cose. Non puoi dirmi 'cresci', per un 2 non puoi dirlo!"

La discussione si è ampliata alle pulizie generali e ancora una volta tra i due sono volati stracci, con Perla che ha accusato Federico di essere un immaturo e di dover "crescere" un po'.

