Grande Fratello, Beatrice Luzzi tornerà ufficialmente come concorrente, lo scoop

Beatrice Luzzi torna nella casa del Grande Fratello nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, come concorrente: lo riporta Fanpage.

Nella puntata del Grande Fratello in onda questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi tornerà come concorrente ufficiale. A riportare l'indiscrezione, il sito Fanpage.

"Fonti vicine a Fanpage rivelano che l'attrice, a seguito la morte del padre, è pronta a rientrare in gioco. Aveva lasciato la casa di Cinecittà lo scorso 3 gennaio: dopo cinque giorni di assenza raggiungerà nuovamente gli inquilini con cui stava condividendo l'esperienza nel reality"

Non era effettivamente stato dato ancora per certo il ritiro dell'attrice alla quale è stata data la possibilità di pensarci ed eventualmente tornare in gioco dopo i funerali. Oltre il ritorno della Luzzi la puntata sarà incentrata sull'atteggiamento di molti gieffini in merito al lutto della loro coinquilina. Sono stati diversi i concorrenti che si sono mostrati particolarmente distaccati e indifferenti davanti al dolore dell'attrice e nel corso della diretta di questa sera sono stati annunciati provvedimenti nei confronti di Letizia, Paolo, Rosy, Massimiliano e Anita.

Alfonso Signorini, su Instagram, ha parlato di alcuni concorrenti il cui comportamento l'avrebbe lasciato "senza parole". Gli autori sembra che abbiano intenzioni di convocare i concorrenti direttamente in studio e mostrare loro tutti i video e le immagini che hanno creato più sdegno e disappunto da parte dei telespettatori, davvero inferociti davanti alla loro mancanza di empatia.

