Grande Fratello, Perla Vatiero già accusata da Mirko Brunetti a Temptation Island di essere viziata: "Colpa dei genitori"

Gossip TV

Ieri, durante la puntata del GF, sono state mosse delle accuse contro Perla Vatiero per il suo comportamento da principessa viziata. Ma già in passato Mirko Brunetti le aveva rivolto le medesime parole...

Ieri al Grande Fratello ha tenuto banco lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero a causa della mancanza di iniziativa della seconda nelle pulizie di casa. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, 23 gennaio, su Canale5, le due gieffine si sono confrontate e l'attrice non ha mancato di sottolineare come Perla si comporti sempre da principessa viziata.

GF, "Perla è viziata, colpa dei genitori" anche Mirko a TI accusava Perla come ha fatto Beatrice

L'attrice di Vivere ha accusato la gieffina di essere un'individualista e di non fare nulla in casa, provocando la reazione furiosa di Perla, che ha rispsoto per le rime e ha accusato Beatrice di manipolare le cose a suo piacimento. Nella casa, anche Fiordaliso ha concordato con Beatrice, ricordando a Perla che non fa davvero nulla in casa.

Nonostante i fan della gieffina si siano subito schierati dalla sua parte, già Mirko Brunetti in passato, durante il percorso a Temptation Island, aveva dichiarato che Perla è sempre stata una principessa viziata:

"Perla fa l'1% di quello che fa la mamma in una settimana. Ma a livello di approccio mentale alle cose. Però, perché ha avuto i genitori che erano così, che l'hanno sempre imboccata con il cucchiaino, l'hanno viziata, capito?"

Le parole di Mirko, contenute in una delle tante clip del docu-reality di Cabale5, sono diventate virali sui social e sono poi state ricondivise a manetta sul web, confermando che, dopotutto, Beatrice non aveva poi sbagliato nel suo giudizio su Perla.

"perla fa l'1% delle cose"

"è viziata"



CHI È CHE HA RAGIONE? E PERCHÈ PROPRIO MADRE?#GrandeFratello pic.twitter.com/itJcSKjS4q — ansiaalnaturale (@chiamamienne) January 23, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello