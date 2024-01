Grande Fratello, Beatrice Luzzi e lo scontro con Perla Vatiero: "Pensi solo a te stessa, sei un'individualista" [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera, nella nuova puntata del GF, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero si sono duramente scontrate.

Questa sera, su Canale5, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, in apertura, ha tenuto banco il confronto tra le due queen della Casa di Cincittà: Perla Vatiero e Beatrice Luzzi.

GF, Beatrice Luzzi su Perla Vatiero: "Sei un'individualista, pensi solo a te" [VIDEO]

Il primo segmento della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stato dedicato prima a un chiarimento tra Perla Vatiero e Stefano Miele, in cui il gieffino ha chiesto scusa per aver ingigantito le parole di Perla rivolte a lui durante la notte. Su Miele e Sergio D'Ottavi la gieffina ha spifferato che li aveva sentiti parlare e dichiarare che tutto andava come loro desideravano. Secondo Perla i due concorrenti sono in realtà manovrati da Beatrice Luzzi e sentendosi chiamata in causa, l'attrice non si è trattenuta e ha dato apertamente dell'individualista alla Vatiero:

"Diciamo che lei ha degli atteggiamenti poco attenti al bene comune, non è responsabile nei confronti della Casa"

Dopo la visione di una clip che riassumeva che, in effetti, le parole di Beatrice non cadevano a vuoto, Perla ha risposto alla concorrente, mitragliandola con diverse informazioni:

"Gli asciugamani puliti e profumati in bagno chi li ha messi? E chi aiuta Greta a pulire i bagni? Io tante volte mi sono trovata anche da sola a lavare i piatti, ho chiesto una mano solo per asciugarli e nessuno si è alzato?! Come mai i conti li fai sempre come vuoi tu! Perla si mette a disposizione, si prende gli imepgni e fa le cose in casa, non è come dici tu!"

Beatrice ha prontamente replicato, accusando l'altra gieffina di fare molto poco in casa e che anche gli altri gieffini suoi amici sottolineano questo suo comportamento: "Fa' le cose come le fanno i ragazzetti, un po' per far finta, così...". E giù a sciorinare diversi esempi di Perla che si comporta come la principessa della Casa:

"Tutto ciò che fa, lo fa per far vedere al pubblico. Non si prende la responsabilità di niente, pensa solo a se stessa. Sei un'individualista, ammettilo, basta!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello