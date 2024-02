Grande Fratello, Perla Vatiero e Marco Maddaloni criticano Greta Rossetti per il suo nuovo triangolo amoroso [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Greta Rossetti è diventata protagonista di un nuovo triangolo amoroso ed è stata perciò fortemente criticata da Perla Vatiero e Marco Maddaloni.

Tra le dinamiche amorose del Grande Fratello sta suscitando un certo interesse il triangolo amoroso che vede coinvolta Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Alessio Falsone. Dopo l'uscita di Vittorio Menozzi dalla Casa di Cinecittà, infatti, è stato il nuovo arrivato nel reality di Canale5 a mostrare un certo interesse per l'ex tentatrice di TI.

GF, Perla e Marco criticano il triangolo amoroso di Greta [VIDEO]

Questo nuovo triangolo amoroso è stato al centro della puntata di ieri sera, 19 febbraio: il conduttore Alfonso Signorini ha, infatti, stuzzicato Alessio Falsone sull'interesse per Greta Rossetti, sebbene il gieffino abbia ammesso di non volersi intromettere nelle dinamiche già presenti tra l'ex tentatrice e D'Ottavi.

Tuttavia, alcuni inquilini della Casa non sembrano approvare il comportamento di Greta Rossetti e le nuove dinamiche amorose in cui si è trovata coinvolta. In particolare, a sparlare dell'ex tentatrice sono stati Perla Vatiero e Marco Maddaloni. La prima, infatti, ha esordito dicendo:

"Cerco di farle capire che su 'sta cosa deve un po'...ma se uno è così è così"

Marco Maddaloni ha rivelato di aver cercato di parlare con Greta del nuovo triangolo amoroso:

"Dopo un po' che le parli ha quella voce che, forse, non lo fa apposta, ma sembra accusarti. Allora, faccio un passo indietro, mi faccio i fatti miei e campo cent'anni. Io tasto sempre il terreno"

Se Bea avesse detto A ora starebbero tutti difendendo Greta dicendo che è libera di fare quello che vuole

E inveeeceee....#grandefratello pic.twitter.com/6VWS5vMYqb — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) February 19, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello