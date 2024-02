Grande Fratello, Alessio Falsone a Greta Rossetti: "Non mi metto a creare dinamiche per..." (VIDEO)

Gossip TV

Alessio Falsone chiarisce la sua posizione nei confronti di Greta Rossetti al Gf.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 19 febbraio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Alessio Falsone ha deciso di affrontare Greta Rossetti e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti dell'ex tentatrice e di Sergio D'Ottavi.

Alessio Falsone affronta Greta Rossetti

Tempo di confronti e confessioni nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, Alessio Falsone e Greta Rossetti si sono confrontati sul loro attuale rapporto e sui motivi che li hanno portati a non trascorrere del tempo insieme. Senza troppi giri di parole, il gieffino ha spiegato di non essersi mai esposto nei confronti dell'ex tentatrice di Temptation Island per rispetto di Sergio D'Ottavi:

Tu piaci a Sergio...io non ho parlato di frequentazione. Noi stiamo insieme finché Sergio dorme, io non posso stare da solo con te...stiamo io, te e Sergio, è la verità, non c'è nulla di male. Io voglio bene a Sergio, lui è coinvolto. Se so che il mio amico è emotivamente più coinvolto, non mi metto a creare dinamiche...

Rispetto Sergio, però se mi chiedono cosa penso, penso questo. Noi ci stiamo conoscendo amichevolmente, ma se il mio amico è coinvolto emozionalmente più di me non vengo proprio...Possono nascere dei fraintendimenti!

Dopo aver ascoltato il pensiero di Alessio, Greta ha chiarito la sua posizione nei confronti di Sergio:

Io non ho nessun tipo di frequentazione o relazione. Affinità si, questo è certo. Sicuramente c'è affinità tra me e Sergio [...] Ma perché noi non siamo insieme insieme due ore? Tu non puoi conoscermi a livello amichevole? Io dico quello!

