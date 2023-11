Grande Fratello, Perla Vatiero dopo il confronto con Mirko Brunetti: "La voglia di varcare la porta rossa ora è tantissima"

Gossip TV

Perla Vatiero commenta sui social il confronto avuto in diretta al Gf con Mirko Brunetti, la reazione di Greta Rossetti.

La puntata di ieri del Grande Fratello ha visto il tanto atteso confronto in diretta tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Confronto che è stato commentato sui social sia da Perla che dall'ex tentatrice di Temptation Island, Greta Rossetti.

La confessione di Perla Vatiero

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Se la ragazza, in isolamento per via del covid, ha voluto chiarire di non essere più innamorata del suo ex ma di volergli un gran bene, il concorrente ha ribadito la sua posizione non riuscendo però a trattenere le lacrime: "È stata una storia importante se mi chiede di scalare una montagna lo faccio perché gli voglio bene. Quanto tengo a lei da 1 a 100? Mille Alfonso".

Dichiarazioni molto forti che non hanno lasciato indifferente Perla. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, è intervenuta sui social per commentare il confronto avuto in diretta al Gf con Mirko: "È stato emozionante, non ve lo nascondo. La voglia di varcare la porta rossa era tanta… ora è tantissima! Ci vediamo presto".

Ovviamente non poteva mancare la reazione sui social di Greta Rossetti. Rispondendo ad alcuni commenti dei fan sul comportamento di Mirko, l'ex tentatrice si è detta fiera e pronta a supportare il suo fidanzato nel suo percorso:

Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice. Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un Uomo con la U maiuscola e stasera l’hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te. Spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò sempre finché vorrai.

