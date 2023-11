Grande Fratello, intervista esclusiva a Valentina Modini: "Io una novella Bridget Jones, Fiordaliso? È stata un dono"

Gossip TV

Valentina Modini racconta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Valentina Modini, una delle concorrenti più apprezzate dell'attuale edizione del Grande Fratello. Solare, schietta e determinata, Lady Fajana è stata costretta a lasciare il gioco dopo essersi scontrata al televoto con Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Nonostante la sua breve permanenza nella famosa Casa di Cinecittà, la giovane ha rivelato di essere davvero entusiasta e soddisfatta di questa esperienza che le ha permesso di rivalutare il comportamento di alcuni concorrenti e di approfondire la conoscenza con Fiordaliso, tanto da dedicarle bellissime parole di stima e affetto. La sua è stata però un'uscita con onore, accompagnata dai complimenti di Alfonso Signorini e dai suoi compagni di avventura.

Valentina si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle forti emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello all'amicizia speciale nata con la cantante Fiordaliso, che lei ha definito un vero e proprio dono, fino a uno dei suoi grandi sogno nel cassetto: quello di diventare una brava conduttrice televisiva.

Il tuo percorso nella Casa è stato breve, ma intenso. Pensi di essere riuscita a far conoscere la vera Valentina?

È stata un’esperienza incredibile e piena di emozioni che non sono ancora finite. Sono assolutamente convinta che gli spettatori a casa abbiano visto la vera Valentina: una persona che si mette sempre in gioco, che ascolta le storie di chi la circonda, che vede e capisce le dinamiche che si creano e soprattutto che è parte attiva della vita in casa, senza mai risparmiarsi mai, salvo momenti di sconforto che sono più che normali anche nel quotidiano.

Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa?

Non cambierei niente. Io ho voluto vivere questa esperienza nella più totale spontaneità e autenticità, due valori che sento miei e in cui credo molto e in cui il pubblico si è rispecchiato. Appena entrata nella Casa pensavo di essere in un sogno: aver fatto parte di uno dei reality più iconici e significativi della cultura televisiva è stato un onore per me. Il mondo dello spettacolo poi è sempre stato il mio sogno, quindi occasione più unica di questa non poteva esserci.

Ti aspettavi di uscire?

Si trattava di una nomination molto difficile, ma onestamente no, non pensavo di uscire. Ho sperato che l’incoerenza di Giuseppe nei confronti di Beatrice fosse l’elemento chiave che mi avrebbe permesso di rimanere in Casa e di batterlo al televoto. Speravo che venisse premiata la simpatia e l’entusiasmo spontaneo e mai forzato che ho portato nella Casa, ma così non è stato.

La tua eliminazione ha spiazzato un pò tutti, in particolar modo Fiordaliso, che non ha nascosto il suo dispiacere...

Fiorda è una delle persone più belle che il destino potesse farmi incontrare. Per me lei è un angelo e non lo dico così per dire: rappresenta l’incontro perfetto di tante figure femminili che sono state fondamentali nella mia formazione. È una donna bellissima, simpatica e ironica, forte, senza peli sulla lingua e i cui discorsi sono stati fortemente motivazionali per il mio percorso in casa e non solo. Trovare qualcuno che ti capisce e che ti sprona a tirare fuori il meglio di te è un dono prezioso. Oltre a essere una grande artista, per me Fiordaliso è un’amica e confidente, che spero di poter incontrare fuori dalla Casa. Ho sofferto molto nel vedere il suo dispiacere dopo la mia eliminazione. Eravamo sullo stesso piano, lei era una delle poche persone ad aver compreso il mio sogno, le fatiche fatte per essere arrivata lì e per aver cercato sempre di distinguermi e far valere il mio mondo. Dopo la mia uscita, ho notato che si è incupita molto, ma sono convinta possa continuare a tirare fuori la grinta e tutta la sua bellezza, io intanto l'aspetto quando uscirà (spero il più tardi possibile).

C'è qualcuno che ti ha deluso o qualcuno su cui ti sei ricreduta dopo essere uscita?

No deluso in modo particolare no, tuttavia ho rivisto il comportamento di Anita. Il suo modo troppo diretto e forse privo di empatia, la porta spesso ad avere delle uscite poco lusinghiere, soprattutto nei confronti di Vittorio. Prima che uscissi dalla Casa ci è capitato di ironizzare insieme su Vittorio, certamente, ma il gioco è bello quando dura poco. Ognuno è fatto a modo suo e l’empatia è un valore che va coltivato.

Hai mai pensato di poter vincere?

Sì, dal momento in cui ho mandato il video di presentazione. Potrebbe sembrare un’affermazione poco umile la mia, ma credevo di avere la carica giusta per arrivare alla fine del percorso. Capivo le dinamiche della Casa, magari non ci entravo a gamba tesa perché non è una modalità che mi appartiene, ma al tempo stesso non mi sono mai risparmiata. In realtà una vittoria c’è stata: uscire e trovare un sacco di persone che si sono riviste in me e nella mia storia di ragazza normale che viene dal paesello, una novella Bridget Jones con velleità da diva, che non smette di crederci e che si è sempre impegnata per realizzare i propri sogni. E che continuerà a farlo.

Chi pensi possa trionfare?

Se dovessi fare una scelta di cuore vorrei vincesse la mia zia Fiorda, ma credo che a trionfare sarà Beatrice. È una donna intelligente, che, per quanto abbia nominato anche io un paio di volte per alcuni suoi atteggiamenti provocatori, ho sempre ammirato per la sua ironia pungente e il suo fascino. Si sta giocando le sue carte nella Casa al meglio. Vedo come possibile vincitore anche Vittorio, un’altra delle persone speciali con cui ho legato di più in casa, un ragazzo dall’intelligenza e sensibilità incredibile.

Pensi che nella Casa ci siano più persone o personaggi?

Siamo persone che entrando in un gioco diventano inevitabilmente personaggi, una sorta di Commedia dell’Arte televisiva. C'è chi si rende conto delle dinamiche e delle strategie da poter attuare per mantenere vivo il gioco e l’interesse del pubblico. Porto come esempio Angelica che, nonostante sia apparentemente molto lontana dal giocare di strategia, in realtà anche lei è ben consapevole di cosa possa piacere al pubblico o meno. Rimaniamo pur sempre delle persone, ma non posso negare che siamo tutti dei concorrenti molto svegli e attenti.

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Che sia un trampolino di lancio. Penso che questa esperienza abbia dato maggior completezza e consapevolezza al mio lato artistico, ma so bene che da parte mia ci vuole pazienza, impegno e soprattutto umiltà. Non mi sento arrivata, mi sento solo all’inizio dell’opera. Tra aprile e maggio di quest’anno ho pubblicato un mio podcast (Le Cronache di Lady Fajana) in cui parlo di argomenti della quotidianità visti attraverso le lenti a colori di Lady Fajana e su quello voglio puntare. Spero di intraprendere una carriera in campo radiofonico e perché no, magari un giorno diventare una conduttrice televisiva. Siamo solo all’inizio e comunque vada, sarà un successo anche solo averci provato e creduto!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy