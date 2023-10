Grande Fratello, nuovo scontro tra Anita Olivieri e Heidi Baci: "Pensa di essere più furba degli altri" (VIDEO)

Gossip TV

Continuano gli scontri nella Casa del Grande Fratello.

Il gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello ha letteralmente stravolto gli equilibri nella Casa di Cinecittà. Dopo Beatrice Luzzi, anche Heidi Baci e Anita Olivieri si sono rese protagoniste di un nuovo botta e risposta in cui non sono mancate le accuse.

Anita Olivieri e Heidi Baci ai ferri corti

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 5 ottobre 2023 su Canale 5, Anita Olivieri e Heidi Baci sono ritornate a discutere fra loro. Il motivo? All'imprenditrice non sono per niente piaciute le accuse ricevute dalla sua compagna di gioco: "Dopo 1,2,3...la quarta volta taglio. Pensavo avessimo chiarito, che avessimo risolto, ma tu ricominci. Allora sei falsa".

Delusa e dispiaciuta dalla reazione di Heidi, Anita ha subito provato a replicare cercando di chiarire la sua posizione nei suoi confronti:

Non è cattiveria, dovevamo votare tre persone...già lo sai quello che penso di te, non mi sento una cretina...non ho un problema con nessuno [...] Sono rimasta male che tu abbia fermato un gioco e che mi abbia detto che sono scema. C'è stato un pregresso che a me ha fatto male.

Se Heidi si è poi sfogata con Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi, dall'altra Anita è stata invece esortata da Rosy Chin ad andare oltre: "Avete fatto pace, avete ricominciato, non dire a Samira che ci sei rimasta male, parla direttamente con Heidi". Le due giovani concorrenti del Gf riusciranno a chiarire una volta per tutte? Vi ricordiamo che l'appuntamento è per stasera, giovedì 5 ottobre su Canale 5.

