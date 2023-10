Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi dalla parte di Beatrice Luzzi: "È una situazione pesante" (VIDEO)

Gossip TV

Beatrice Luzzi riceve il supporto di Giuseppe Garibaldi dopo lo scontro con gli altri concorrenti del Gf.

Le dure critiche ricevute dal gruppo hanno letteralmente destabilizzato Beatrice Luzzi. A cercare di consolare l'attrice ci ha pensato Giuseppe Garibaldi che, dispiaciuto per l'accesa discussione scoppiata nella Casa del Grande Fratello, l'ha incoraggiata a non mollare.

La solidarierà di Giuseppe Garibaldi

Caos nella Casa del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, nella notte è scoppiata un'accesa lite tra i concorrenti che hanno puntato il dito contro Beatrice Luzzi. Una situazione davvero pesante che ha destabilizzato l'attrice che, sfogandosi con Giuseppe Garibaldi, non ha nascosto le sue preoccupazioni:

È molto pesante, ma non ho alternative. Oggi ho capito che c'era competizione vera e invidia. Loro non reggono la mia felicità. Non sopportano vedermi serena. Io non sopporto il fatto che mi dicano che sono falsa perchè è in contraddizione con le stesse accuse che mi fanno [...] Sei molto coraggioso a stare qui con me veramente. Io sono abituata a sorvolare, dimenticare e perdonare..

Dispiaciuto per quanto accaduto, Garibaldi ha cercato di consolare Beatrice invitandola a non mollare:

È una situazione pesante, non so come fai a reggere. Sei una donna con le pa**e. È massacrante, ma pure loro con questi giochi...ma tu quando hai l'occasione scrivi e dì quello che pensi, se vedi qualcosa che non va la devi dire.

