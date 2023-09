Grande Fratello, nuovo faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: "Stratega!" (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia di nuovo una discussione nella Casa tra i due discussi concorrenti del Grande Fratello.

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi continua a subire numerosi alti e bassi. Nelle ultime ore, infatti, i due discussi concorrenti della nuova edizione del reality show si sono resi protagonisti di un nuovo faccia a faccia in cui sono volate pesanti accuse.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: nuovo scontro al Gf

Nuovo scontro al Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che, nonostante i mille confronti, non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente. Infastidita dal comportamento assunto nella Casa dal ballerino, l'attrice è tornata ad attaccarlo accusandolo di aver messo in atto una vera e propria strategia:

Mi hai detto che avresti iniziato a guardarmi con altri occhi. Tu sapevi benissimo che saresti andato in Nomination e, anziché stare agli accordi, hai fatto strategia. Ha ragione Fiordaliso, tu sei uno stratega. Hai giocato molto sporco. Dopo il video ieri hanno dato la parola a te, sei confuso. Io sono stata corretta con te. Io sono stata carina con te, tu dovresti rivederti il video di quello che hai detto su di me. Lo sai come te la dovevi giocare dai...

Accuse che hanno provocato la reazione di Massimiliano che, dopo aver rimproverato Beatrice per aver riacceso la discussione, ha cercato di chiarire la sua posizione:

Io non ti ho assolutamente attaccato, sei tu che mi hai attaccato in puntata. Io ho risposto a una domanda inerente al video che è stato mandato in onda [...] Video pre accordo nostro. Fatti una risata Bea [...] Io non ti ho attaccato! Non ci capiamo proprio...è inutile parlare.

