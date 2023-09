Grande Fratello, Angelica Baraldi in lacrime per Massimiliano Varrese: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Angelica Baraldi sbotta al Grande Fratello: "Non è giusto".

Angelica Baraldi in lacrime al Grande Fratello. La giovane concorrente della nuova edizione non è riuscita a nascondere il suo dispiacere per Massimiliano Varrese e, subito dopo la puntata, si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha criticato il comportamento di alcune concorrenti.

Angelica Baraldi dalla parte di Massimiliano Varrese

Tra i protagonisti indiscussi dell'ultima puntata del Grande Fratello c'è Massimiliano Varrese. A prendere le parti dell'attore e ballerino ci ha pensato Angelica Baraldi, la quale ha rivelato di non avere per niente apprezzato i commenti fatti da Beatrice Luzzi e da Valentina Modini. Con le lacrime agli occhi, la giovane concorrente ha dichiarato:

Come se tu avessi fatto chissà cosa...Mi ha fatto andare fuori di testa sta roba. Non è giusto. Poi tutte queste frecciatine continue. Non hai fatto niente, abbiamo parlato, non è successo niente. Hanno montato una roba... - ha dichiarato Angelica infastidita dal fatto che in molti abbiamo messo in dubbio i valori e la lealtà di Massimiliano - Prepotente? L'hai messa all'angolo? Mamma mia...

Dopo aver ascoltato lo sfogo della ragazza, Massimiliano ha ammesso:

La verità esce sempre fuori, io confido, per questo non mi scompongo più di tanto. Bisogna avere solo pazienza, adesso resetto il cervello...Ricorda che quando dici la verità alle persone sei scomodo. Quando tu le persone le chiami con il nome che hanno...purtroppo sono nella verità e questo mi rende scomodo. Quando tu le persone le metti davanti allo specchio e gli levi tutto il trucco si vede la verità.

