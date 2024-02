Grande Fratello, Mirko Brunetti torna nella Casa per Perla Vatiero: "Non è facile, ma stare insieme ci farà bene" (VIDEO)

Gossip TV

Mirko Brunetti e Perla Vatiero di nuovo insieme nella Casa del Grande Fratello.

Nonostante la sua eliminazione dal gioco, Mirko Brunetti continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello per il suo rapporto con Perla Vatiero. Motivo per cui gli autori del reality show hanno deciso di farlo rientrare nella Casa in qualità di ospite solo per qualche giorno.

Il ritorno di Mirko Brunetti al Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto il tanto e atteso ritorno di Mirko Brunetti. Gli autori e il conduttore Alfonso Signorini hanno voluto dare la possibilità all'ex protagonista di Temptation Island di rientrare nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa a Perla Vatiero in occasione di San Valentino e per affrontare la loro discussa situazione sentimentale:

Finalmente potete stare un po' insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme...Mirko tu dovrai dormire in tugurio, avrete occasione di vedervi e di stare da soli in tugurio, ma avrai occasione di tornare in Casa e stare insieme agli altri inquilini...

Un gesto che entusiasmato Brunetti:

Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto [...] le risposte le ricerco in maniera più profonda. Il nostro è un vissuto che nasce lontano dalle telecamere, dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Non è facile da gestire come situazione, stare insieme ci farà bene. Ho le idee chiare, sennò che sono venuto a fare...

