Grande Fratello, Greta Rossetti: "Non faccio la vittima, non devo piacere a tutti" (VIDEO)

Greta Rossetti si confronta con Simona Tagli al Gf e difende la propria libertà di soffrire.

Stasera, mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex giovane tentatrice Greta Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con la new entry Simona Tagli in cui ha difeso la propria libertà di soffrire.

I consigli di Simona a Greta

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Simona Tagli. Dopo essersi schierata apertamente dalla parte di Beatrice Luzzi, la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di affrontare l'ex tentatrice di Temptation Island consigliandole di non fare la vittima:

Dobbiamo far passare un messaggio giusto, che è anche quello di dire accogliamo le nostre debolezze, vogliamo bene a queste incertezze...Non ho capito perché tu devi essere schiacciata in questa nuvola di autovittimismo, vedo vittimismo perché piangi e invece dovresti sorridere alla vita [...] Non sempre si va così indietro nel tempo...affronta la situazione con fermezza e grinta.

Stizzita, la Rossetti ha prontamente risposto rivendicando il proprio diritto di stare male, in quanto nella vita ha superato tanti momenti difficili:

Posso permettermi anche di soffrire a volte visto che non me lo sono mai permesso fuori. Il mio non è vittimismo, è un permettermi di accogliere anche le sofferenze. Ho superato cose nella mia vita che si vedono solo nei film. Non ci ho mai pianto, qui dentro ho la possibilità di farlo. Qui dentro posso pensare a me. Non devo piacere a tutti. Non posso mettermi dei limiti per paura di essere giudicata.

