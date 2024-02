Grande Fratello, Mirko Brunetti sul ritorno di fiamma con Perla Vatiero: "Il bene di entrambi, a prescindere..."

Gossip TV

Mirko Brunetti, ex concorrente del GF, risponde alla domanda se è possibile un ritorno di fiamma con Perla Vatiero.

La parabola di Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello potrebbe non essere ancora conclusa? Dopo l'uscita del gieffino dalla Casa di Cinecittà, i due ex concorrenti di TI non sembrano comunque in grado di dirsi addio, ma Mirko potrebbe aver trovato la risposta definitiva alla domanda che tutti i fan si sono chiesti: ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?

GF, Mirko Brunetti boccia l'idea di un ritorno di fiamma con Perla Vatiero

Nonostante Mirko non sia più uno dei concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, la sua presenza negli studi durante la diretta e i continui interventi sulle vicende che riguardano l'ex fidanzata non smettono di accrescere la speranza dei fan di vedere un ritorno di fiamma con Perla.

I Perletti, i fan della coppia, sono tra i tifosi più sfegatati e non perdono occasione per chiedere a Mirko se sia possibile vedere di nuovo insieme lui e l'ex fidanzata. Dopotutto, Greta Rossetti ha deciso di non continuare a inseguire Mirko e lo stesso Brunetti non ha nascosto la gelosia nei confronti delle avanches di Giuseppe Garibaldi verso Perla.

Molto attivo sui social, Mirko ha risposto alle domande dei fan su Threads, frenando di nuovo l'entusiasmo dei Perletti su un eventuale ritorno di fiamma. In particolare, Mirko ha deciso di far chiarezza, quando gli è stato chiesto di non essere abbastanza trasparente nei suoi sentimenti per Perla e sul web ha scritto:

"I fan veri vogliono il bene di entrambi a prescindere dalla coppia. Con questa chiudo. Buonanotte!"

