Grande Fratello, i dubbi di Perla Vatiero sulla rivalità tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi (VIDEO)

Lo sfogo di Perla Vatiero al Gf: "Di cosa mi devo rendere conto? Giuseppe mi da leggerezza".

L'avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero ha infastidito, e non poco, Mirko Brunetti, che non ha perso occasione di dire la sua in diretta al Grande Fratello. Le parole del giovane, però, hanno provocato la reazione della sua ex fidanzata che, parlando con Letizia Petris, ha difeso il suo rapporto con il concorrente calabrese.

Perla Vatiero e i dubbi su Mirko Brunetti

A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata a parlare della rivalità tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. Infastidita e destabilizzata, la giovane concorrente non ha nascosto a Letizia Petris i suoi dubbi circa il comportamento assunto dal suo ex fidanzato nei confronti del calabrese:

Tutti quanti che mi domandano perché Mirko è così…ragazzi io sto qua dentro, io che ne so? Ma che ne so io? Non lo so io, me lo chiedo, mi faccio tante domande nei confronti di Giuseppe… Non c’è gelosia nei confronti miei perché lo sa che Giuseppe non mi piace o non è il mio tipo… però mi ha ribadito di nuovo “mi dispiace che Perla non se ne renda conto”, io vedo le cose importanti. Di cosa non me ne rendo conto? Giuseppe ha detto “non mi metterò mai contro Perla”, ma quando lo ha detto? Scherzando? Però io non lo riesco a vedere così perché io lo vedo sincero e vero nei confronti miei. Senza Giuseppe avrei meno motivi di restare qui perché mi dà leggerezza.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Perla, Letizia ha rivelato il suo pensiero su Mirko :

Tu non puoi sapere cosa succede fuori. Mirko mi sembra arrabbiato però non capisco il motivo. Lui forse pensa che l'avvicinamento di Giuseppe sia per una dinamica di gioco. Nella sua testa Giuseppe è un giocatore. Sento un Mirko diverso, sento un Mirko bello cazzuto e io lo apprezzo anche perché prima era troppo buono, quindi io lo apprezzo anche che adesso è bello tosto.

