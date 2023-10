Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Heidi Baci scappa da me" (VIDEO)

Gossip TV

Massimiliano Varrese torna a parlare del comportamento assunto da Heidi Baci nei suoi confronti al Gf.

Momento di confessioni al Grande Fratello per Massimiliano Varrese. Rimasto solo con Ciro Petrone, il discusso concorrente della nuova edizione del reality show è tornato a parlare del suo rapporto con Heidi Baci rivelando di essere realmente dispiaciuto per come sono andate le cose tra loro nella Casa.

Massimiliano Varrese non molla con Heidi Baci

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Massimiliano Varrese si è lasciato andare a un nuovo sfogo sul comportamento assunto da Heidi Baci nei suoi confronti. Un distacco che sembra non andare per niente giù al discusso concorrente del reality show:

È un problema, non posso fare niente. Mi dispiace non aver approfondito la conoscenza, io volevo solo conoscerla e mi dispiace non poterlo fare. È uno spreco, ma in generale dico...io ho imparato a vivermi tutto. Precludersi la possibilità di conoscersi per me è un peccato enorme. Mi sono messo da parte, basta, però è una faticata per me. Lei scappa, chissa che si pensa. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo.

Massimiliano riuscirà a riprendere il rapporto con Heidi? Al momento, però, la ragazza sembra essere più interessata a conoscere meglio Vittorio Menozzi. Cosa succederà nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che aspettare. Ricordiamo che il nuovo appuntamento del Gf andrà in onda stasera, lunedì 9 ottobre 2023, su Canale 5.

