Grande Fratello: flirt in corso tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, il gieffino viene smascherato

Giuseppe Garibaldi sta prendendo in giro Beatrice Luzzi al Grande Fratello?: "Ecco cosa ha detto in magazzino".

Flirt in corso nella Casa del Grande Fratello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. L'avvicinamento inaspettato tra i due protagonisti della nuova edizione del reality show, però, non sembra aver convinto alcuni concorrenti che, nelle ultime ore, hanno smascherato il giovane calabrese.

Giuseppe Garibaldi al centro delle polemiche

Stasera, lunedì 9 ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continuano a stare al centro del gossip per il loro avvicinamento inaspettato. Anche se il calabrese ha assicurato di provare un interesse sincero per l’attrice, gli altri concorrenti non sembrano crederci più di tanto.

Come riportato da Biccy, Massimiliano Varrese ha infatti lasciato intendere che Giuseppe gli avrebbe confessato di non fare sul serio con Beatrice. Non solo. Anche Anita Olivieri ha rivelato alla sua amica Samira Lui di aver sentito una frase poco carina del calabrese mentre lui era in magazzino:

Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia c’è solo da tre giorni alla fine ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei però è molto presa secondo me. però non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma.

Garibaldi si è quindi avvicinato a Beatrice solo ed esclusivamente per strategia o è realmente interessato? Come reagirà l'attrice? Una cosa è certa: Alfonso Signorini affronterà l'argomento in diretta. Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda stasera, lunedì 9 ottobre, su Canale 5. Non mancate!

