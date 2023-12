Grande Fratello, Letizia Petris sbotta contro Beatrice Luzzi: "Fa sempre così, ti attacca quando sei più debole" (VIDEO)

Gossip TV

Infastidita e delusa dal comportamento di Beatrice Luzzi, Letizia Petris si sfoga con Perla Vatiero al Gf.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 30 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Letizia Petris si è sfogata con Perla Vatiero sui comportamenti assunti da Beatrice Luzzi nei suoi confronti.

La delusione di Letizia Petris

Non c'è pace per Beatrice Luzzi che, dopo Giuseppe Garibaldi, è finita nel mirino anche di Letizia Petris. Infastidita dal comportamento assunto dall'attrice durante l'aperitivo, la giovane fotografa si è lasciata andare a un duro sfogo con Marco Maddaloni e Perla Vatiero in cui non ha nascosto la sua delusione:

Non posso stare cosi per una roba del genere. Con tutti noi lo ha sempre fatto, quando sapeva che eravamo più deboli e che quindi saremmo crollati. Lei sa bene che settimana è questa per me. Sto provando a stare con la testa alta. Lei sa perfettamente cosa sto vivendo. Lei fa sempre così, ti attacca quando sei più debole. Con me non lo fa mai, lo fa solo quando sa che mi fa male. Mi ha rovinato la serata.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Letizia contro Beatrice, Perla le ha consigliato di sorvolare e non cedere alle provocazioni e frecciatine:

Devi stare bene te, non devi forzare le cose che non ti appartengono. Tu non devi permettere a nessuno di rovinare i tuoi momenti. Esisti solo tu. Devi fare così. Prendilo come un momento di crescita personale. Usalo, mettilo in atto. Lo stai facendo per te. Devi imparare a lasciarti scivolare le cose di dosso. Impara qui e ti servirà anche nella vita.

