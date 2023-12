Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi minaccia di lasciare il reality: “Beatrice è pazza, o io o lei”

Gossip TV

Ore di fuoco nella Casa del Grande Fratello: Garibaldi vuole abbondonare il programma.

Ore di fuoco nella Casa del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha minacciato di voler lasciare il reality ponendo agli autori un ultimatum: o lui o Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Giuseppe Garialdi e l'ultimatum agli autori

Tutto è avvenuto quando l'attrice ha riportato al calabrese il pensiero di Marco Maddaloni che ha definito Giuseppe il più burattinaio della Casa, capace, insieme ad Anita, di manovrare la maggior parte dei coinquilini.

Ascoltate le parole della Luzzi, Garibaldi avrebbe perso la testa e si sarebbe talmente infuriato tanto da sferrare un pugno facendosi male alla mano, come riportato da Fiordaliso (immagini che non si sono viste perché avvenute durante la notte quando le telecamere del reality sono oscurate). Successivamente, Garibaldi, in confessionale, ha dichiarato:

"Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come te, anzi se c’è stata qualcuna che ha giocato sei stata tu con i miei sentimenti. Ancora oggi lo penso. E’ da prima che mi dice “sei un burattinaio” e poi “sei un gigolò”. Non rispondi una, non rispondi due, non rispondi tre e poi…Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola. Mai. Qui dentro, o io o lei. Basta. Mi ha portato all’estremo. Ora, se permetti, io non glielo concedo più."

Beatrice vedendo la reazione del calabrese, ha affermato che lui abbia semplicemente la coda di paglia ma le cose sono continuate a peggiorare, soprattutto l'ira del bidello nei confronti dell'attrice romana. Garibaldi, infatti, ha esclamato:

"Beatrice è fuori di testa comunque. E’ fuori. Per me ha dei problemi…Problemi di testa."

